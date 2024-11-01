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AJ3122/12
เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !
วิทยุนาฬิกา Philips สุดสวยหรูนี้จะช่วยปลุกคุณให้ตื่นได้ทันเวลา มีวิทยุ AM/FM ในตัวที่ให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้ปลุกด้วยเสียงเพลงจากสถานีโปรดหรือ Buzzer
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยเพลงจากสถานีที่คุณชื่นชอบหรือด้วยเสียง buzzer เพียงตั้งให้วิทยุนาฬิกา Philips ปลุกคุณด้วยสถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดหรือด้วยเสียง buzzer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ วิทยุนาฬิกา Philips จะเปิดสถานีวิทยุนั้นหรือเปิดเสียง buzzer โดยอัตโนมัติ
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ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด
เสียง
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
ขนาด
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