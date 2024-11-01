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  • เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ ! เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ ! เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

    วิทยุนาฬิกา

    AJ3122/12

    เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

    วิทยุนาฬิกา Philips สุดสวยหรูนี้จะช่วยปลุกคุณให้ตื่นได้ทันเวลา มีวิทยุ AM/FM ในตัวที่ให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้ปลุกด้วยเสียงเพลงจากสถานีโปรดหรือ Buzzer

    Unfortunately this product is no longer available

    วิทยุนาฬิกา

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    เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

    ปลุกด้วยเสียงจากรายการวิทยุหรือ Buzzer

    ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากวิทยุรายการโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer

    ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากวิทยุรายการโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer

    ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยเพลงจากสถานีที่คุณชื่นชอบหรือด้วยเสียง buzzer เพียงตั้งให้วิทยุนาฬิกา Philips ปลุกคุณด้วยสถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดหรือด้วยเสียง buzzer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ วิทยุนาฬิกา Philips จะเปิดสถานีวิทยุนั้นหรือเปิดเสียง buzzer โดยอัตโนมัติ

    เครื่องรับวิทยุ FM/AM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

    เครื่องรับวิทยุ FM/AM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

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    ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

    ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

    ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด

    ตั้งเวลา/เวลาปลุกได้ง่ายๆ

    ตั้งเวลา/เวลาปลุกได้ง่ายๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      พลังขับเสียง
      100 mW RMS
      การควบคุมระดับเสียง
      หมุน (อะนาล็อก)
      ระบบเสียง
      โมโน

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      เสาอากาศ
      เสาอากาศ FM
      คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้
      • AM
      • FM

    • สะดวกสบาย

      การปลุก
      • รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม.
      • เสียงปลุก Buzzer
      • ปลุกด้วยวิทยุ
      • ปลุกซ้ำ (snooze)
      นาฬิกา
      • ดิจิตอล
      • ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
      ตัวเลขบนหน้าจอ
      4
      ประเภทจอภาพ
      จอแสดงผล LED

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      6F22 9V
      แรงดันแบตเตอรี่
      9  V
      จำนวนแบตเตอรี่
      1
      ประเภทพลังไฟ :
      อินพุต AC

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      คู่มือผู้ใช้
      รับประกัน
      ใบรับประกัน

    • ขนาด

      น้ำหนักรวม
      0.61  กก.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      D-box
      ความลึกของตัวเครื่อง
      122.8  มม.
      ความสูงของตัวเครื่อง
      48.1  มม.
      ความกว้างของตัวเครื่อง
      177.1  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.53  กก.
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      150  มม.
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      183  มม.
      ความลึกของบรรจุภัณฑ์
      58  มม.

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • คู่มือการใช้งาน
    • ใบรับประกัน
    Badge-D2C

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