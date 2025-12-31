ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว

ยกเลิกการผลิต

AJ3915B Clock Radio

AJ3915B/12

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
ตั้งเวลา/เวลาปลุกได้ง่ายๆ

ตั้งเวลา/เวลาปลุกได้ง่ายๆ

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด

แบตเตอรี่สำรองช่วยให้คุณมั่นใจว่าหน่วยความจำยังทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับ

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี