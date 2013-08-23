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จะรู้สึกดีเพียงใดเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นภาพของคนที่คุณรักอยู่ใกล้ๆ
มาเพิ่มชีวิตชีวาให้ชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อด้วยรูปภาพที่คุณชื่นชอบ เพลงโปรดของคุณ หรือวิดีโอ ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเริ่มวันใหม่ได้ด้วย วิทยุนาฬิการุ่น AJL308 ที่มาพร้อมกับจอสีขนาด 7 นิ้ว มีช่องเสียบการ์ด USB/SD ใช้ง่ายติดตั้งมาด้วยในตัว
เพื่อให้จอภาพ LCD แสดงข้อความได้อย่างชัดเจน วิทยุนาฬิกาของ Philips จึงมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ ช่วยให้ดูเวลาและสัญญาณเตือนได้ง่าย แม้มองจากระยะไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดทางสายตา
นาฬิกาปลุกโดยทั่วไปจะมีตัวเลือกสัญญาณปลุกในแบบต่างๆ แต่วิทยุนาฬิกาของ Philips มีความพิเศษคือ การปลุกด้วยเสียงจากธรรมชาติ วิทยุหรือ buzzer แบบทั่วไป ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด จะเป็นการปลุกที่ผ่อนคลายด้วยเสียงจากธรรมชาติ หรือเพลงที่คุณชื่นชอบ วิทยุนาฬิกานี้ตอบสนองคุณได้ทุกประการ
ผ่อนคลายหรือหลับไปกับเสียงที่ให้ความรู้สึกสงบและสบาย วิทยุนาฬิกา Philips บรรจุเสียงเพลงต่างๆ เพื่อการผ่อนคลายมาพร้อมในเครื่อง เลือกฟังเสียงฝนโปรยปราย คลื่นซัดชายฝั่ง เพลงสปา และอื่นๆ เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kums
23/08/2013
Malaysia
Good product
This product is really good except that the clock runs slow on a daily basis and needs to be reset every 2 to 3 days.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJL308 Clock Radio
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJL308 Clock Radio