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ยกเลิกการผลิต

วิทยุนาฬิกา

AJL308/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

จะรู้สึกดีเพียงใดเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นภาพของคนที่คุณรักอยู่ใกล้ๆ

มาเพิ่มชีวิตชีวาให้ชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อด้วยรูปภาพที่คุณชื่นชอบ เพลงโปรดของคุณ หรือวิดีโอ ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเริ่มวันใหม่ได้ด้วย วิทยุนาฬิการุ่น AJL308 ที่มาพร้อมกับจอสีขนาด 7 นิ้ว มีช่องเสียบการ์ด USB/SD ใช้ง่ายติดตั้งมาด้วยในตัว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จะรู้สึกดีเพียงใดเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นภาพของคนที่คุณรักอยู่ใกล้ๆ

จอสีขนาด 7" ซึ่งง่ายต่อการดูนาฬิกา วิทยุ และปฏิทิน

จอสีขนาด 7" ซึ่งง่ายต่อการดูนาฬิกา วิทยุ และปฏิทิน

เพื่อให้จอภาพ LCD แสดงข้อความได้อย่างชัดเจน วิทยุนาฬิกาของ Philips จึงมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ ช่วยให้ดูเวลาและสัญญาณเตือนได้ง่าย แม้มองจากระยะไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดทางสายตา

ตื่นขึ้นด้วยเสียงจากธรรมชาติพร้อมเริ่มวันใหม่ที่สดใส

ตื่นขึ้นด้วยเสียงจากธรรมชาติพร้อมเริ่มวันใหม่ที่สดใส

นาฬิกาปลุกโดยทั่วไปจะมีตัวเลือกสัญญาณปลุกในแบบต่างๆ แต่วิทยุนาฬิกาของ Philips มีความพิเศษคือ การปลุกด้วยเสียงจากธรรมชาติ วิทยุหรือ buzzer แบบทั่วไป ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด จะเป็นการปลุกที่ผ่อนคลายด้วยเสียงจากธรรมชาติ หรือเพลงที่คุณชื่นชอบ วิทยุนาฬิกานี้ตอบสนองคุณได้ทุกประการ

เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่องช่วยให้คุณหลับสบาย

เพลงเพื่อผ่อนคลายที่มีให้พร้อมในเครื่องช่วยให้คุณหลับสบาย

ผ่อนคลายหรือหลับไปกับเสียงที่ให้ความรู้สึกสงบและสบาย วิทยุนาฬิกา Philips บรรจุเสียงเพลงต่างๆ เพื่อการผ่อนคลายมาพร้อมในเครื่อง เลือกฟังเสียงฝนโปรยปราย คลื่นซัดชายฝั่ง เพลงสปา และอื่นๆ เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

23/08/2013

Malaysia

Malaysia

Good product

This product is really good except that the clock runs slow on a daily basis and needs to be reset every 2 to 3 days.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJL308 Clock Radio

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJL308 Clock Radio

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