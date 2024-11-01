AT750/16
ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา
การซีลแบบ Aquatec ของเครื่องโกนหนวด Philips ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะรู้สึกสบายในโกนแบบแห้ง และโกนแบบเปียกได้อย่างสดชื่น ใช้การโกนแบบเปียกกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อเพิ่มความสบายแก่ผิว บัดนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่สดชื่นโดยไม่ต้องกลัวว่าผิวจะถูกทำร้ายดูประโยชน์ทั้งหมด
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ซีล Aquatec สำหรับการโกนแบบแห้งที่สบายและการโกนแบบเปียกที่สดชื่น เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเจลหรือโฟมเพื่อความนุ่มนวลต่อผิวแม้ในระหว่างอาบน้ำ
หัวโกนปกป้องแบบกลมแบบเสียดสีต่ำจะปรับตามส่วนโค้งของใบหน้าเพื่อลดการบาดเจ็บของผิวหนัง
สำหรับการโกนที่แนบสนิท ระบบใบมีดแฝดที่อยู่ในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ช่วยดึงแล้วตัดเส้นหนวดได้แนบสนิทยิ่งขึ้น
ด้วยระบบ QuickRinse สามารถล้างใต้ก็อกน้ำและใช้ในระหว่างอาบน้ำได้
40+ นาทีสำหรับการโกนไร้สาย 14 ครั้งและชาร์จไฟเต็มที่ใช้เวลา 8 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมใช้งานทุกเมื่อ
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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