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  • ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    AquaTouch เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

    AT750/16

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    การซีลแบบ Aquatec ของเครื่องโกนหนวด Philips ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะรู้สึกสบายในโกนแบบแห้ง และโกนแบบเปียกได้อย่างสดชื่น ใช้การโกนแบบเปียกกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อเพิ่มความสบายแก่ผิว บัดนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่สดชื่นโดยไม่ต้องกลัวว่าผิวจะถูกทำร้าย

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    AquaTouch เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

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    ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    โกนแบบเปียกด้วยเจลโกนหนวดหรือโฟม

    • Super Lift&Cut
    • หัวโกนยืดหยุ่น
    เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเจลหรือโฟมเพื่อความนุ่มนวลต่อผิว

    เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเจลหรือโฟมเพื่อความนุ่มนวลต่อผิว

    ซีล Aquatec สำหรับการโกนแบบแห้งที่สบายและการโกนแบบเปียกที่สดชื่น เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเจลหรือโฟมเพื่อความนุ่มนวลต่อผิวแม้ในระหว่างอาบน้ำ

    โกนได้อย่างนุ่มนวลตามแนวโค้งบนใบหน้าของคุณ

    โกนได้อย่างนุ่มนวลตามแนวโค้งบนใบหน้าของคุณ

    หัวโกนปกป้องแบบกลมแบบเสียดสีต่ำจะปรับตามส่วนโค้งของใบหน้าเพื่อลดการบาดเจ็บของผิวหนัง

    สำหรับการโกนที่แนบสนิท

    สำหรับการโกนที่แนบสนิท

    สำหรับการโกนที่แนบสนิท ระบบใบมีดแฝดที่อยู่ในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ช่วยดึงแล้วตัดเส้นหนวดได้แนบสนิทยิ่งขึ้น

    เครื่องโกนหนวดสามารถล้างน้ำได้มีระบบ QuickRinse

    เครื่องโกนหนวดสามารถล้างน้ำได้มีระบบ QuickRinse

    ด้วยระบบ QuickRinse สามารถล้างใต้ก็อกน้ำและใช้ในระหว่างอาบน้ำได้

    โกนแบบไร้สายได้นานกว่า 40+ นาทีในการชาร์จหนึ่งครั้ง

    โกนแบบไร้สายได้นานกว่า 40+ นาทีในการชาร์จหนึ่งครั้ง

    40+ นาทีสำหรับการโกนไร้สาย 14 ครั้งและชาร์จไฟเต็มที่ใช้เวลา 8 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมใช้งานทุกเมื่อ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.5  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      5.4  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      Black & Vital Blue
      การตกแต่ง
      • โครงชั้นนอกสี Vital Blue
      • ฝาครอบด้านหน้า (แบน) สี Black
      ด้ามจับ
      • ที่จับกันลื่น
      • ที่จับทำจากยาง

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      • HQ8 ได้ถูกเปลี่่ยนเป็น SH50
      • เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย HQ8

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      Super Lift&Cut
      Contour Following
      Dynamic contour response

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • ช่องเก็บเศษหนวดล้างทำความสะอาดรวดเร็ว
      • กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
      การชาร์จ
      • ชาร์จใหม่ได้
      • ใช้งานแบบไร้สาย
      จอแสดงผล
      • การแสดงผลไฟ LED 1 ดวง
      • สัญลักษณ์แสดง เมื่อไฟแบตเตอรี่เต็ม
      • ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
      • สัญญาณไฟแสดง เมื่อจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
      เวลาในการโกน
      40+ นาที
      เวลาในการชาร์จ
      8 ชั่วโมง

    Badge-D2C

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