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เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
สีเงิน
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบออดิโอชุดนี้จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบออดิโอของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช้แผ่น CD ดังกล่าวได้เท่านั้น
3.1
จาก 5
8
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88%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Jia_WeePang
04/07/2011
Singapore
Was looking for a replacement CD player and the Philips CD soundmachine was the natural choice given its aesthetic appeal, sleek and compact in size and the design bag handle makes it a breeze to carry it around. Definitely value for money!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine
YeoWei
10/02/2012
Singapore
This is a value for money product. It comes in very handy for my kid's room and it is simple to operate even for the kids. Sound quality is pretty;reasonable considering its size. A good buy if you are looking for something economical,;simple and compact.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine
Chee_KongLow
06/06/2012
Singapore
Portable and cute looking.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ102S CD Soundmachine