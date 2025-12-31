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AZ1856/98
ริปและเล่นเพลงได้ทั้งหมด!
ด้วยเครื่องเล่น CD รุ่น AZ1856 ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น คุณสามารถแปลงเพลงในซีดี รายการวิทยุและเทปเพลง ที่คุณโปรดปรานให้เป็นรูปแบบ MP3 ได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป!
USB
บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว
คาสเซ็ตต์
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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