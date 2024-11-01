CA6903/10
ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย*
ตัวกรองน้ำ AquaClean ใหม่ลดการก่อตะกรัน คุณจึงเพลิดเพลินกับกาแฟแสนสดชื่นได้จากน้ำสะอาดบริสุทธิ์ โปรดใช้ตัวกรองน้ำ AquaClean ของ Philips เท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Philips และ Saeco มีความปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานที่สุดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เมื่อเปิดใช้งานแผ่นกรอง AquaClean คุณจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนการขจัดตะกรันโดยอัตโนมัติ เพลิดเพลินไปกับกาแฟคุณภาพดีที่สุดได้อย่างไร้ขีดจำกัด และหลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองครบ 8 ครั้ง เครื่องจะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกระบวนการขจัดตะกรันอีกครั้ง เครื่องที่ติดตั้ง AquaClean จะมีสติกเกอร์ติดอยู่บนแท็งก์น้ำ
คุณสมบัติที่คงทนดังกล่าวสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วถึง เพียงเสียบแผ่นกรอง AquaClean ลงในแท้งค์น้ำของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติพิเศษ Saeco แล้วเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ เท่านี้คุณก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับกาแฟบริสุทธิ์มากถึง 5,000 ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรัน*
AquaClean จะช่วยรักษารสชาติกาแฟได้นานขึ้นและป้องกันไม่ให้เครื่องของคุณอุดตันด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน การไหลของน้ำแบบดั้งเดิมจาก Philips และแผ่นกรองที่มีรูพรุนขนาดเล็ก
การกำจัดอนุภาคเล็ก ๆ ออกจากเครื่องดื่มของคุณ ช่วยเพิ่มคุณภาพในทุกแก้วฟิลเตอร์ไมโครโพรัสป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้ปนเปื้อนน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องดื่มทุกแก้วของคุณสด สะอาด และอร่อย
AquaClean ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะน้ำบริสุทธิ์และน้ำกรองเท่านั้นที่จะไหลเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณ และลดความจำเป็นในการขจัดตะกรัน เมื่อใช้ AquaClean คุณสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟได้ถึง 5,000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรันด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 ครั้ง
เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไอออนช่วยกำจัดแคลเซียมในน้ำก่อนเข้าสู่เครื่องชงกาแฟ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดตะกรัน หากเปลี่ยนไส้กรองตามคำแนะนำของเครื่อง คุณจะเพลิดเพลินกับกาแฟได้สูงสุดถึง 625 แก้วต่อไส้กรอง*
โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philips เท่านั้นเพื่ออายุการใช้งานสูงสุดและความปลอดภัยของเครื่อง Philips และ Saeco
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด