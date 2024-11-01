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  • ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย* ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย* ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย*

    อุปกรณ์เสริมสำหรับการบำรุงรักษา Calc และเครื่องกรองน้ำ

    CA6903/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย*

    ตัวกรองน้ำ AquaClean ใหม่ลดการก่อตะกรัน คุณจึงเพลิดเพลินกับกาแฟแสนสดชื่นได้จากน้ำสะอาดบริสุทธิ์ โปรดใช้ตัวกรองน้ำ AquaClean ของ Philips เท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Philips และ Saeco มีความปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานที่สุด

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    อุปกรณ์เสริมสำหรับการบำรุงรักษา Calc และเครื่องกรองน้ำ

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    ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย*

    ตัวกรองแต่ละตัวให้คุณเพลิดเพลินกับกาแฟได้ถึง 625* ถ้วย!

    • CA6903/00
    • ไม่ต้องกำจัดตะกรันสูงสุด 5000 ถ้วย*
    • ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
    • 1x แผ่นกรอง AquaClean
    การเปิดใช้งานระบบ AquaClean จะยกเลิกสัญญาณเตือนการล้างตะกรัน

    การเปิดใช้งานระบบ AquaClean จะยกเลิกสัญญาณเตือนการล้างตะกรัน

    เมื่อเปิดใช้งานแผ่นกรอง AquaClean คุณจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนการขจัดตะกรันโดยอัตโนมัติ เพลิดเพลินไปกับกาแฟคุณภาพดีที่สุดได้อย่างไร้ขีดจำกัด และหลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองครบ 8 ครั้ง เครื่องจะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกระบวนการขจัดตะกรันอีกครั้ง เครื่องที่ติดตั้ง AquaClean จะมีสติกเกอร์ติดอยู่บนแท็งก์น้ำ

    เปิดใช้งานตัวกรองได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ click&go

    เปิดใช้งานตัวกรองได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ click&go

    คุณสมบัติที่คงทนดังกล่าวสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วถึง เพียงเสียบแผ่นกรอง AquaClean ลงในแท้งค์น้ำของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติพิเศษ Saeco แล้วเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ เท่านี้คุณก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับกาแฟบริสุทธิ์มากถึง 5,000 ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรัน*

    เครื่องของคุณจะไม่อุดตัน ด้วยฟิลเตอร์ไมโครโพรัสที่ช่วยกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

    เครื่องของคุณจะไม่อุดตัน ด้วยฟิลเตอร์ไมโครโพรัสที่ช่วยกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

    AquaClean จะช่วยรักษารสชาติกาแฟได้นานขึ้นและป้องกันไม่ให้เครื่องของคุณอุดตันด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน การไหลของน้ำแบบดั้งเดิมจาก Philips และแผ่นกรองที่มีรูพรุนขนาดเล็ก

    ฟิลเตอร์ไมโครโพรัส กรองสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ฟิลเตอร์ไมโครโพรัส กรองสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    การกำจัดอนุภาคเล็ก ๆ ออกจากเครื่องดื่มของคุณ ช่วยเพิ่มคุณภาพในทุกแก้วฟิลเตอร์ไมโครโพรัสป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้ปนเปื้อนน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องดื่มทุกแก้วของคุณสด สะอาด และอร่อย

    น้ำใสบริสุทธิ์อย่างที่สุดด้วยการไหลของน้ำแบบดั้งเดิมจาก Philips

    น้ำใสบริสุทธิ์อย่างที่สุดด้วยการไหลของน้ำแบบดั้งเดิมจาก Philips

    AquaClean ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะน้ำบริสุทธิ์และน้ำกรองเท่านั้นที่จะไหลเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณ และลดความจำเป็นในการขจัดตะกรัน เมื่อใช้ AquaClean คุณสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟได้ถึง 5,000* ถ้วยโดยไม่ต้องขจัดตะกรันด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 ครั้ง

    กำจัดแคลเซียมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไอออน

    กำจัดแคลเซียมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไอออน

    เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไอออนช่วยกำจัดแคลเซียมในน้ำก่อนเข้าสู่เครื่องชงกาแฟ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดตะกรัน หากเปลี่ยนไส้กรองตามคำแนะนำของเครื่อง คุณจะเพลิดเพลินกับกาแฟได้สูงสุดถึง 625 แก้วต่อไส้กรอง*

    โปรดใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Philips เท่านั้น

    โปรดใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Philips เท่านั้น

    โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philips เท่านั้นเพื่ออายุการใช้งานสูงสุดและความปลอดภัยของเครื่อง Philips และ Saeco

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      อุปกรณ์เสริม
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      รับประกัน
      2 ปี
      การรับรอง
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      ไม่มี
      อุปกรณ์ในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      เครื่องจักร
      800 series, 1200 series, 2200 series, 3200 series, 4300 series, 4400 series, 5400 series, 5500 series, GranAroma, Xelsis

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      8.00 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      8.00 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      8.00 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.143 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      6.00 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      9.50 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      15.00 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.165 กก.

    • ความทนทาน

      บรรจุภัณฑ์
      70% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      > 75% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด

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