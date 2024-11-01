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  • รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย* รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย* รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย*

    Saeco AquaClean Calc และเครื่องกรองน้ำ

    CA6903/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย*

    ด้วยเครื่องกรองน้ำ AquaClean ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Saeco คุณไม่จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของคุณได้ถึง 5,000 ถ้วย*

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿690.00

    Saeco AquaClean Calc และเครื่องกรองน้ำ

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    รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย*

    คุณสามารถเพลิดเพลินกับตัวกรองแต่ละอันได้ถึง 625 ถ้วย*!

    • สำหรับเครื่องเอสเพรสโซ Saeco
    • ปรับปรุงรสชาติกาแฟ
    • ไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย*
    • ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
    น้ำใสบริสุทธิ์อย่างที่สุดด้วยการไหลของน้ำที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว

    น้ำใสบริสุทธิ์อย่างที่สุดด้วยการไหลของน้ำที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว

    ด้วยการไหลที่ผ่านการจดสิทธิบัตร น้ำในตัวกรองน้ำจึงใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพิเศษของคุณ ซึ่งจะทำให้น้ำใสสะอาดและกาแฟรสชาติดียิ่งขึ้น

    ตัวกรองรูพรุนไมโครจะป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ

    ตัวกรองรูพรุนไมโครจะป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ

    การขจัดอนุภาคเล็กๆ ที่กลั่นออกมาจะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพถ้วยของคุณ แผ่นกรองรูพรุนไมโครช่วยป้องกันสิ่งสกปรกจากการปนเปื้อนในน้ำ คุณจึงรับประกันได้ว่าทุกถ้วยที่คุณทำจะสด สะอาด และอร่อย

    ขจัดแคลเซียมออกอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน

    ขจัดแคลเซียมออกอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน

    เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออนจะขจัดแคลเซียมออกจากน้ำก่อนเข้าสู่เครื่องชงกาแฟของคุณ จึงป้องกันการก่อตัวของแคลเซียม หากตัวกรองถูกเปลี่ยนตามเวลาที่เครื่องร้อง คุณสามารถดื่มได้ถึง 625 ถ้วยต่อหนึ่งตัวกรอง*

    การเปิดใช้งาน AquaClean จะปิดการทำงานของสัญญาณเตือนการขจัดตะกรัน

    การเปิดใช้งาน AquaClean จะปิดการทำงานของสัญญาณเตือนการขจัดตะกรัน

    AquaClean ช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่ผ่านการกรองแล้วเท่านั้นที่จะไหลเข้าสู่เครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณ ดังนั้นสัญญาณเตือนการขจัดคราบตะกรันจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ คุณจะได้เพลิดเพลินกับกาแฟคุณภาพดีที่สุดอย่างไร้ที่ติและไร้ปัญหา และหลังจากเปลี่ยนตัวกรอง 8 ตัวแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานการเตือนกระบวนการขจัดคราบตะกรันอีกครั้ง จำไว้ว่าเครื่องที่ติดตั้ง AquaClean จะมีสติกเกอร์อยู่ที่ถังเก็บน้ำ

    เครื่องของคุณจะไม่อุดตันด้วยตัวกรองรูพรุนไมโคร

    ตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาขวางช่วงเวลาดื่มกาแฟที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้ว ตัวกรองรูพรุนไมโครช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพิเศษของคุณ ทำให้วงจรน้ำสะอาดและป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน

    เปิดใช้งานตัวกรองอย่างง่ายดายด้วยระบบคลิกทำงาน

    คุณลักษณะที่คงทนดังกล่าวไม่สามารถทำการติดตั้งได้เร็วกว่านี้ เพียงเสียบตัวกรอง AquaClean ลงในถังเก็บน้ำของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติพิเศษ Saeco เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และคุณก็จะพร้อมที่จะเพลิดเพลินกับถ้วยกาแฟบริสุทธิ์ 5,000 ถ้วยแรกทันที และหลังจากเปลี่ยนตัวกรอง 8 ตัวแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานการเตือนกระบวนการขจัดคราบตะกรันอีกครั้ง เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติที่ทำงานได้กับเครื่องกรองน้ำ AquaClean จะมีสติกเกอร์อยู่ที่ถังเก็บน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง
      95x60x120  มม.
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง)
      85 x 40 x 87  มม.
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      0.14  กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      สวิตเซอร์แลนด์

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด

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