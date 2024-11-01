CA6903/20
รับประกันไม่มีการขจัดคราบตะกรันใน 5000 ถ้วย*
ด้วยเครื่องกรองน้ำ AquaClean ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Saeco คุณไม่จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของคุณได้ถึง 5,000 ถ้วย*ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยการไหลที่ผ่านการจดสิทธิบัตร น้ำในตัวกรองน้ำจึงใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพิเศษของคุณ ซึ่งจะทำให้น้ำใสสะอาดและกาแฟรสชาติดียิ่งขึ้น
การขจัดอนุภาคเล็กๆ ที่กลั่นออกมาจะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพถ้วยของคุณ แผ่นกรองรูพรุนไมโครช่วยป้องกันสิ่งสกปรกจากการปนเปื้อนในน้ำ คุณจึงรับประกันได้ว่าทุกถ้วยที่คุณทำจะสด สะอาด และอร่อย
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออนจะขจัดแคลเซียมออกจากน้ำก่อนเข้าสู่เครื่องชงกาแฟของคุณ จึงป้องกันการก่อตัวของแคลเซียม หากตัวกรองถูกเปลี่ยนตามเวลาที่เครื่องร้อง คุณสามารถดื่มได้ถึง 625 ถ้วยต่อหนึ่งตัวกรอง*
AquaClean ช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่ผ่านการกรองแล้วเท่านั้นที่จะไหลเข้าสู่เครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณ ดังนั้นสัญญาณเตือนการขจัดคราบตะกรันจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ คุณจะได้เพลิดเพลินกับกาแฟคุณภาพดีที่สุดอย่างไร้ที่ติและไร้ปัญหา และหลังจากเปลี่ยนตัวกรอง 8 ตัวแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานการเตือนกระบวนการขจัดคราบตะกรันอีกครั้ง จำไว้ว่าเครื่องที่ติดตั้ง AquaClean จะมีสติกเกอร์อยู่ที่ถังเก็บน้ำ
ตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาขวางช่วงเวลาดื่มกาแฟที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้ว ตัวกรองรูพรุนไมโครช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าสู่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพิเศษของคุณ ทำให้วงจรน้ำสะอาดและป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน
คุณลักษณะที่คงทนดังกล่าวไม่สามารถทำการติดตั้งได้เร็วกว่านี้ เพียงเสียบตัวกรอง AquaClean ลงในถังเก็บน้ำของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติพิเศษ Saeco เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และคุณก็จะพร้อมที่จะเพลิดเพลินกับถ้วยกาแฟบริสุทธิ์ 5,000 ถ้วยแรกทันที และหลังจากเปลี่ยนตัวกรอง 8 ตัวแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานการเตือนกระบวนการขจัดคราบตะกรันอีกครั้ง เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติที่ทำงานได้กับเครื่องกรองน้ำ AquaClean จะมีสติกเกอร์อยู่ที่ถังเก็บน้ำ
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