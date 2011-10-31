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ยกเลิกการผลิต

ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC190/12

3.7

| (17) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ

ตื่นรับวันใหม่พร้อมฟังเพลงจาก iPod ด้วยระบบเชื่อมต่อความบันเทิง Philips DC190 ที่มีคุณสมบัติการตั้งปลุกสองแบบ ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ด้วยกระจก พร้อมให้คุณเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากอุปกรณ์พกพาผ่านช่องเชื่อมต่อ MP3 (MP3 Link)

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จาก iPod และวิทยุ

ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ

กำลังขับทั้งหมด 3W RMS

กำลังขับทั้งหมด 3W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 3W RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.7

จาก 5

17

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

31/10/2011

Singapore

Singapore

nice radio ! (:

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

22/08/2011

Singapore

Singapore

easy to use, aesthetically designed, good sound.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

03/07/2011

Singapore

Singapore

Useful and pleasant!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC190 docking entertainment system

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