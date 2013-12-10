ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว

ยกเลิกการผลิต

DCM3155 Micro music system

DCM3155/12

3

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง

เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง

เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้าให้คุณสามารถเล่นเสียงจากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรงผ่านช่องสัญญาณเสียงเข้า นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องสัญญาณเสียงเข้ายังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
2
1

10/12/2013

한국

한국

전체적으로는 상품이 마음에 드는데...

정말 필요하고 마음에 들어서 구입을 했는데 기능은 다 정상적으로 작동하지만 각각의 버튼들이 정확하게 들어맞지 않고 다 삐뚤삐뚤해서 보기가 싫네요.. 교환해도 비슷한 상품이 올거 같아서 그냥 씁니다..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3155 마이크로 뮤직 시스템

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3155 마이크로 뮤직 시스템

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี