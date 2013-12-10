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ยกเลิกการผลิต
DCM3155/12
เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้าให้คุณสามารถเล่นเสียงจากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรงผ่านช่องสัญญาณเสียงเข้า นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องสัญญาณเสียงเข้ายังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
shinytiger
10/12/2013
한국
전체적으로는 상품이 마음에 드는데...
정말 필요하고 마음에 들어서 구입을 했는데 기능은 다 정상적으로 작동하지만 각각의 버튼들이 정확하게 들어맞지 않고 다 삐뚤삐뚤해서 보기가 싫네요.. 교환해도 비슷한 상품이 올거 같아서 그냥 씁니다..
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3155 마이크로 뮤직 시스템
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3155 마이크로 뮤직 시스템