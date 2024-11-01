คำค้นหา

  • มุมมองภาพใหม่ มุมมองภาพใหม่ มุมมองภาพใหม่

    1000 series ตาแมวประตูอัจฉริยะ

    DDA131FBW/97

    มุมมองภาพใหม่

    The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    1000 series ตาแมวประตูอัจฉริยะ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ระบบล็อคประตู ทั้งหมด

    มุมมองภาพใหม่

    ความปลอดภัยที่มองเห็นได้ การตัดสินใจที่สัมผัสได้

    • ภาพกลางคืนแบบ HD มุมมองกว้างขนาดใหญ่
    • ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR
    • การตรวจสอบอัจฉริยะจากระยะไกล
    • เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยระบบล็อคอัจฉริยะ
    เลนส์ 170° และจอแสดงผล 1080p HD: มอบการมองเห็นที่ดีกว่า

    เลนส์ 170° และจอแสดงผล 1080p HD: มอบการมองเห็นที่ดีกว่า

    ด้วยเลนส์ระดับการตรวจสอบ 170° ตาแมวประตูอัจฉริยะสามารถดูดซับแสงในปริมาณที่สูง พร้อมทั้งไฟส่องอินฟราเรดที่สว่างสี่ดวงและโคมอินฟราเรดระดับมืออาชีพ มอบภาพกลางคืนที่ดีกว่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงไม่เพียงพอ

    การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง: สื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่

    การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง: สื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่

    เมื่อคุณกดกริ่งประตูหรือกดปุ่ม [โทร] บนหน้าจอ คุณสามารถเริ่มการโทรด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยไมโครโฟนและลำโพงในตัว ซึ่งจะมอบประสบการณ์การโทรที่สมบูรณ์แบบแก่คุณ

    หน้าจอสัมผัส HD 5 นิ้ว: การใช้งานง่ายสำหรับทุกคนในครอบครัว

    หน้าจอสัมผัส HD 5 นิ้ว: การใช้งานง่ายสำหรับทุกคนในครอบครัว

    หน้าจอ HD มัลติทัช IPS ขนาด 5 นิ้วใช้กระจกโค้งเคลือบ 2.5D เต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ทุกอย่างดูยอดเยี่ยม การออกแบบแบบอินเตอร์แอคทีฟทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

    โปรเซสเซอร์ ARM Quad-Core: ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ

    โปรเซสเซอร์ ARM Quad-Core: ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ

    ผลิตภัณฑ์นี้ได้นำโปรเซสเซอร์ Quad-Core มาใช้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งพร้อมการใช้พลังงานที่ต่ำลง ซึ่งทำงานหลายงานได้ง่ายขึ้นและทำให้ระบบควบคุมการแจ้งเตือนของประตูมีความรวดเร็วและเสถียรมากขึ้น

    ระบบ AI ตรวจจับการเคลื่อนไหวมนุษย์:

    ระบบ AI ตรวจจับการเคลื่อนไหวมนุษย์:

    นำเอาเซนเซอร์อินฟราเรด PIR มาใช้ เมื่อมีผู้ที่อยู่นอกประตูภายในระยะ 3 เมตร ตาแมวประตูอัจฉริยะจะระบุผ่านอัลกอริธึมการตรวจจับร่างกายมนุษย์ AI และบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ทันที ในระหว่างนั้นก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเซิร์ฟเวอร์การเข้ารหัสคลาวด์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่ประตู

    โครงสร้างเหล็กอันแข็งแกร่ง: พร้อมการแจ้งเตือนป้องกันการงัดแงะ

    โครงสร้างเหล็กอันแข็งแกร่ง: พร้อมการแจ้งเตือนป้องกันการงัดแงะ

    มาพร้อมการออกแบบโครงสร้างเหล็กอันแข็งแกร่งและเซนเซอร์ป้องกันการงัดแงะในตัว เมื่อตาแมวประตูอัจฉริยะจดจำการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและออฟไลน์จากอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดสัญญาณเตือนเพื่อเตือนคนแปลกหน้าและเตือนครอบครัวของคุณ จากนั้นแอปมือถือจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ Push ในแบบเรียลไทม์

    พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในและบนระบบคลาวด์: ช่วยให้ดูการบันทึกผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อ

    พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในและบนระบบคลาวด์: ช่วยให้ดูการบันทึกผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อ

    พื้นที่จัดเก็บภายใน 4G อาจตอบสนองความต้องการประจำวันของคุณได้และสามารถบันทึกข้อมูลได้แม้ออฟไลน์จากอินเทอร์เน็ต การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เข้ารหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์สามารถบันทึกได้เป็นเวลา 3 วัน และคุณสามารถดูบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน Philips ได้ทุกเมื่อ

    ขาตั้งแม่เหล็ก: ช่วยให้ถอดและชาร์จได้ง่าย

    ขาตั้งแม่เหล็ก: ช่วยให้ถอดและชาร์จได้ง่าย

    เพียงแค่ใช้แม่เหล็กในตัว 4 ตัวในการติดตั้งผลิตภัณฑ์และถอดจอภาพออกเพื่อถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ด้วยสายเคเบิลที่แข็งแรง ผลิตภัณฑ์จึงมีความทนทานสูง

    แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่: สแตนด์บายได้สูงสุด 90 วัน

    แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่: สแตนด์บายได้สูงสุด 90 วัน

    ด้วยเวลาสแตนด์บายสูงสุด 90 วัน แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความหนาแน่นสูงในตัวจึงมีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือ 10% ไฟแสดงสถานะที่มุมบนซ้ายของหน้าจอโฮสต์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจะมีการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ

    เชื่อมต่อกับระบบล็อคประตูอัจฉริยะ: เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุด

    เชื่อมต่อกับระบบล็อคประตูอัจฉริยะ: เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุด

    เมื่อมีการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบนระบบล็อคประตูอัจฉริยะ เช่น การแจ้งเตือนป้องกันการงัดแงะ (เนื่องจากถูกงัด), การแจ้งเตือนการล็อคจากภายนอก, การแจ้งเตือนที่ถูกล็อค (เนื่องจากการป้อนรหัส PIN ผิดหรือลายนิ้วมือที่ระบุไม่ได้ ฯลฯ ), การแจ้งเตือนสลักเกลียวที่ผิดปกติ, การแจ้งเตือนการลักขโมย ตาแมวประตูอัจฉริยะจะอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปมือถือได้ทันที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การออกแบบและรูปลักษณ์

      สี
      สีดำ Obsidian

    • ฟังก์ชันเพิ่มเติม

      โมดูล IoT
      WiFi

    • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

      อะแดปเตอร์ไฟฟ้า
      มี
      ขาตั้งแม่เหล็ก
      มี
      คู่มือการใช้งาน
      มี
      ใบรับประกัน
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด