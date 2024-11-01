DDA131FBW/97
มุมมองภาพใหม่
The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยเลนส์ระดับการตรวจสอบ 170° ตาแมวประตูอัจฉริยะสามารถดูดซับแสงในปริมาณที่สูง พร้อมทั้งไฟส่องอินฟราเรดที่สว่างสี่ดวงและโคมอินฟราเรดระดับมืออาชีพ มอบภาพกลางคืนที่ดีกว่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงไม่เพียงพอ
เมื่อคุณกดกริ่งประตูหรือกดปุ่ม [โทร] บนหน้าจอ คุณสามารถเริ่มการโทรด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยไมโครโฟนและลำโพงในตัว ซึ่งจะมอบประสบการณ์การโทรที่สมบูรณ์แบบแก่คุณ
หน้าจอ HD มัลติทัช IPS ขนาด 5 นิ้วใช้กระจกโค้งเคลือบ 2.5D เต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ทุกอย่างดูยอดเยี่ยม การออกแบบแบบอินเตอร์แอคทีฟทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้นำโปรเซสเซอร์ Quad-Core มาใช้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งพร้อมการใช้พลังงานที่ต่ำลง ซึ่งทำงานหลายงานได้ง่ายขึ้นและทำให้ระบบควบคุมการแจ้งเตือนของประตูมีความรวดเร็วและเสถียรมากขึ้น
นำเอาเซนเซอร์อินฟราเรด PIR มาใช้ เมื่อมีผู้ที่อยู่นอกประตูภายในระยะ 3 เมตร ตาแมวประตูอัจฉริยะจะระบุผ่านอัลกอริธึมการตรวจจับร่างกายมนุษย์ AI และบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ทันที ในระหว่างนั้นก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเซิร์ฟเวอร์การเข้ารหัสคลาวด์เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่ประตู
มาพร้อมการออกแบบโครงสร้างเหล็กอันแข็งแกร่งและเซนเซอร์ป้องกันการงัดแงะในตัว เมื่อตาแมวประตูอัจฉริยะจดจำการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและออฟไลน์จากอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดสัญญาณเตือนเพื่อเตือนคนแปลกหน้าและเตือนครอบครัวของคุณ จากนั้นแอปมือถือจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ Push ในแบบเรียลไทม์
พื้นที่จัดเก็บภายใน 4G อาจตอบสนองความต้องการประจำวันของคุณได้และสามารถบันทึกข้อมูลได้แม้ออฟไลน์จากอินเทอร์เน็ต การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เข้ารหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์สามารถบันทึกได้เป็นเวลา 3 วัน และคุณสามารถดูบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน Philips ได้ทุกเมื่อ
เพียงแค่ใช้แม่เหล็กในตัว 4 ตัวในการติดตั้งผลิตภัณฑ์และถอดจอภาพออกเพื่อถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ด้วยสายเคเบิลที่แข็งแรง ผลิตภัณฑ์จึงมีความทนทานสูง
ด้วยเวลาสแตนด์บายสูงสุด 90 วัน แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความหนาแน่นสูงในตัวจึงมีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือ 10% ไฟแสดงสถานะที่มุมบนซ้ายของหน้าจอโฮสต์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจะมีการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ
เมื่อมีการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบนระบบล็อคประตูอัจฉริยะ เช่น การแจ้งเตือนป้องกันการงัดแงะ (เนื่องจากถูกงัด), การแจ้งเตือนการล็อคจากภายนอก, การแจ้งเตือนที่ถูกล็อค (เนื่องจากการป้อนรหัส PIN ผิดหรือลายนิ้วมือที่ระบุไม่ได้ ฯลฯ ), การแจ้งเตือนสลักเกลียวที่ผิดปกติ, การแจ้งเตือนการลักขโมย ตาแมวประตูอัจฉริยะจะอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปมือถือได้ทันที
การออกแบบและรูปลักษณ์
ฟังก์ชันเพิ่มเติม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด