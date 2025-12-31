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DDL173LCGGB/97
ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ผสานรวมอยู่ในที่จับ การปลดล็อคจึงทำได้อย่างสะดวกสบายในการจับครั้งเดียว ฟังก์ชันการยืนยันคู่และรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าบ้าน วิธีการปลดล็อคอัจฉริยะ 4 วิธีและการล็อคอัตโนมัติทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น
การใช้งานด้ามจับแบบคันโยก
ระบบการปลุกด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือผสานรวมอยู่ในด้ามจับแบบคันโยกเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณวางบนเซ็นเซอร์อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณจับด้ามจับ เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกดด้ามจับลงและปลดล็อคประตูได้อย่างรวดเร็ว
Philips 7300 มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนรอบด้าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับการป้องกันขโมยของบ้านของคุณ ปกป้องครอบครัวของคุณแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสถานะการล็อคประตู
ด้วยการผสมผสานระหว่างลายนิ้วมือ, รหัส PIN และการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์แท็กภายใต้โหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะให้การป้องกันสองชั้นสำหรับความปลอดภัยภายในบ้าน
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