รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL192LAGGB/97
เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่: ความสะดวกสบายด้วยการปลดล็อคด้วยปุ่มเดียวและล็อคอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงมั่นใจได้ด้วยการตรวจสอบสองครั้งและปลดล็อค Bluetooth และสัมผัสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และลักษณะร่างกาย
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะนั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการอัปเกรดทำให้สามารถปลดล็อคได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปิดประตู ซึ่งจะทำให้การใช้งานล็อคประตูง่ายขึ้นอย่างมากและทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าและออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
Philips EasyKey มาพร้อมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN ปลอม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนได้สำเร็จ ตราบใดที่มีการป้อนรหัสผ่านจริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและป้องกันรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็น
อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
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