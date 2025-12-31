รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL193LAGGG/97
ชีวิตอัจฉริยะ
เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย สวิตช์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด เชื่อมโยงกับเกตเวย์ IoT และตาแมวประตูอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยได้ที่ปลายนิ้วคุณ
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ Philips 9300 นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
ไส้กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ไส้กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได้
[เปิด]: ดับเบิลคลิกปุ่มภายในหนึ่งวินาทีจะปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ปิด]: คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได้ การกดปุ่มค้างอาจเป็นการเปิดใช้งานการล็อคตาย คุณสามารถใช้รหัส PIN หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย การกดปุ่ม [เปิด] และ [ปิด] พร้อมกันจะทำให้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อกแบบอินดักทีฟได้
ความคิดเห็น
ตาแมวประตูอัจฉริยะของ Philips ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่ให้มา ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก
โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ
อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง