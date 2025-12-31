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DDL702SLAGCW/97
แตะเพื่อปลดล็อค
การเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้คุณตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ การปลดล็อคเซนเซอร์อินฟราเรดในอาคาร การล็อคอัตโนมัติ ฯลฯ จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
โมดูล Wi-Fi ในตัวช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้โดยไม่ต้องใช้เกตเวย์ คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าใช้งานระบบล็อคอัจฉริยะและข้อมูลรหัส PIN ผ่านแอปพลิเคชัน Philips EasyKey ได้ทุกที่ การจ่ายรหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียวจากระยะไกลจะช่วยประหยัดเวลามากขึ้นสำหรับผู้มาเยือนของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับการให้พวกเขารอที่ประตูเป็นเวลานานแม้คุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม
เพียงแตะที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับ จะทำให้เปิดประตูได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ล็อคจะเปิดออก
ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถเปิดประตูด้วยวิธีการตรวจสอบสองขั้นตอน (ลายนิ้วมือ, รหัส PIN และคีย์แท็ก) ซึ่งจะเพิ่มการปกป้องสองเท่าให้กับความปลอดภัยภายในบ้าน
ความคิดเห็น
10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง