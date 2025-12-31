ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค
  • แตะเพื่อปลดล็อค

ยกเลิกการผลิต

7000 seriesล็อคแบบผลัก-ดึง

DDL702SLAGCW/97

แตะเพื่อปลดล็อค

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยให้คุณตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ การปลดล็อคเซนเซอร์อินฟราเรดในอาคาร การล็อคอัตโนมัติ ฯลฯ จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ใช้งานง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi

แตะเพื่อปลดล็อค

  • การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย

  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

  • ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

โมดูล Wi-Fi ในตัวช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้โดยไม่ต้องใช้เกตเวย์ คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าใช้งานระบบล็อคอัจฉริยะและข้อมูลรหัส PIN ผ่านแอปพลิเคชัน Philips EasyKey ได้ทุกที่ การจ่ายรหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียวจากระยะไกลจะช่วยประหยัดเวลามากขึ้นสำหรับผู้มาเยือนของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับการให้พวกเขารอที่ประตูเป็นเวลานานแม้คุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม

ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ

ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ

เพียงแตะที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับ จะทำให้เปิดประตูได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ล็อคจะเปิดออก

การผสมผสานการตรวจสอบจะมอบความปลอดภัยสองเท่า

การผสมผสานการตรวจสอบจะมอบความปลอดภัยสองเท่า

ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถเปิดประตูด้วยวิธีการตรวจสอบสองขั้นตอน (ลายนิ้วมือ, รหัส PIN และคีย์แท็ก) ซึ่งจะเพิ่มการปกป้องสองเท่าให้กับความปลอดภัยภายในบ้าน

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. 10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน

  2. ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์

  3. ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง