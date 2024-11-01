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  • การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล

    8000 series สมาร์ทล็อคแบบกด-ดึง

    DDL801LAFKB/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    2 รางวัล

    การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล

    การควบคุมอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ความปลอดภัยอยู่ที่ปลายนิ้ว เชื่อมต่อกับประตู แล้วจับคู่กับแอปมือถือ Philips DDL801-5HBS ช่วยให้ปลดล็อคได้ทันที พร้อมเข้าถึงข้อมูลการล็อคและการแจ้งเตือน ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่หน้าประตูบ้านของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

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    8000 series สมาร์ทล็อคแบบกด-ดึง

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    การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล

    ควบคุมกิจกรรมที่ประตูของคุณ

    • ใช้งานได้กับเกตเวย์*
    • ปลดล็อคระยะไกล
    • ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"
    • สวิตซ์เปิดด่วนภายในบ้าน
    • IP65-certified
    อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา

    อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา

    เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS เข้ากับเกตเวย์และแอปของเราแล้ว คุณสามารถตรวจสอบประตูของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ตรวจสอบสถานะการล็อค เข้าถึงบันทึกการใช้งาน ดูกิจกรรมของกริ่งประตู และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส อัปเกรดเป็นโซลูชันความปลอดภัยที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา!

    แตะเพื่อปลดล็อคทันที

    แตะเพื่อปลดล็อคทันที

    เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS กับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว คุณสามารถปลดล็อคประตูจากระยะไกลได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนโทรศัพท์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การแตะเพียงครั้งเดียวก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงได้ทันที สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อคจากระยะไกลที่สะดวกสบายได้แล้ววันนี้!

    การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ

    การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ

    เมื่อเชื่อมต่อกับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว DDL801-5HBS จะช่วยให้คุณสร้างและแชร์รหัส PIN ชั่วคราว* ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* ที่มีอายุ 6 ชั่วโมง รหัสแบบซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* เพื่อรองรับแขกที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าออกบ้านของแขก ขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับบ้านของคุณ

    การจดจำทันทีด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

    การจดจำทันทีด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

    ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์ การยืนยันตัวตนใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที* เมื่อคุณจับด้ามจับ นิ้วของคุณจะวางอยู่บนเครื่องสแกนโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจจับได้แล้ว เพียงแค่กดด้ามจับเพื่อเปิดประตู รับรองเลยว่าจะได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

    บอกลาปัญหาด้านความปลอดภัยไปได้เลย

    บอกลาปัญหาด้านความปลอดภัยไปได้เลย

    ปกป้องบ้านของคุณและเพลิดเพลินไปกับความอุ่นใจด้วย DDL801-5HBS ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการงัดแงะ ความผิดปกติของกลอน การปิดระบบ และโหมดป้องกันอาวุธ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีบนแอปมือถือของคุณ ช่วยให้มั่นใจถึงการปกป้องอย่างต่อเนื่องและลดความกังวลด้านความปลอดภัย

    หมุนเพื่อปลดล็อค

    หมุนเพื่อปลดล็อค

    เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสวิตช์ที่เปิดปิดอย่างรวดเร็วบนชุดประกอบภายในบ้านของ DDL801-5HBS โดยฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณอุ่นใจในกรณีฉุกเฉิน หากฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ทล็อคล้มเหลว เพียงแค่หมุนสวิตช์เพื่อปลดล็อคประตูอย่างง่ายดาย ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา!

    ขั้นตอนพิเศษในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

    ขั้นตอนพิเศษในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

    ในโหมดการยืนยันสองขั้นตอน คุณสามารถเลือกวิธีการปลดล็อคได้สองวิธีจากสามวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือแท็กกุญแจ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน ทั้งสองวิธีต้องได้รับการตรวจสอบให้สำเร็จจึงจะปลดล็อคได้ ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยเป็นสองเท่า

    สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้

    สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้

    ปลดล็อคได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปมือถือ ลายนิ้วมือ รหัส PIN แท็กกุญแจ หรือกุญแจกลไก ซึ่งมี 5 วิธีที่สะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครอบครัวของคุณ

    แตะเพื่อปลดล็อคทันที

    แตะเพื่อปลดล็อคทันที

    ด้ามจับประตูภายในของเรามีเซ็นเซอร์สัมผัสและอินฟราเรด เพียงสัมผัสที่จับ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับมือของคุณเพื่อปลดล็อกประตูอย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ!

    ตอบสนองความต้องการด้านภาษาที่หลากหลายของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ตอบสนองความต้องการด้านภาษาที่หลากหลายของคุณได้อย่างง่ายดาย

    DDL801-5HBS มาพร้อมระบบนำทางด้วยเสียงภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเพิ่มภาษาที่สามตามต้องการได้ผ่านการอัปเดตแพ็คเกจเสียงของแอป OTA* ภาษาที่พร้อมให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ สเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การล็อคประตูอัจฉริยะของคุณ!

    คำนึงถึงการพักผ่อนที่เป็นมิตรกับครอบครัว

    คำนึงถึงการพักผ่อนที่เป็นมิตรกับครอบครัว

    ปุ่ม "0" ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวเลขและปุ่มปิดเสียง การกดปุ่มนี้ค้างไว้ 2 วินาทีจะเปิดใช้งานโหมดปิดเสียง ช่วยให้ครอบครัวของคุณมีค่ำคืนที่เงียบสงบ การออกแบบที่ใส่ใจนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ความเรียบง่ายและสะดวกสบายของคุณให้ดียิ่งขึ้น!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • โซลูชันการเข้าถึง

      ปลดล็อคจากด้านนอก
      • ลายนิ้วมือ
      • รหัส PIN
      • แท็กกุญแจ
      • รหัส PIN ชั่วคราว
      • กุญแจกลไก
      ปลดล็อคจากด้านใน
      • [OPEN] ปุ่ม
      • สลับสวิตช์

    • การออกแบบและรูปลักษณ์

      สี
      สีเทาท้องฟ้า
      ด้ามจับ
      แบบดัน-ดึง

    • ความจุ

      รหัส PIN ผู้ใช้
      20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)
      รหัส PIN หลัก
      1 ชุด
      ลายนิ้วมือ
      100 ชุด(รวมรอยนิ้วมือหลัก)
      แท็กกุญแจ
      100 ชุด

    • ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

      แหล่งจ่ายไฟ
      • แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน (อย่างน้อย)
      • แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 8 ก้อน (สูงสุด)
      อายุของแบตเตอรี่
      10 เดือน*(พร้อมแบตเตอรี่ที่ติดตั้งแล้ว 8 ก้อน)
      แหล่งจ่ายไฟภายนอก
      แบตเตอรี่สำรอง 5V
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่อัลคาไลน์

    • ข้อมูลจำเพาะด้านการติดตั้ง

      ความหนาของประตู
      • 38-60 มม.
      • 60-90 มม.
      • 90-120 มม.
      • ขนาดอื่นๆ*
      ทิศทางการเปิดประตู
      • บานสวิงเข้าด้านซ้าย
      • บานสวิงออกด้านซ้าย
      • บานสวิงเข้าด้านขวา
      • บานสวิงออกด้านขวา
      ประเภทของประตู
      • ประตูไม้
      • ประตูคูเปอร์
      • ประตูรักษาความปลอดภัย
      แบ็คเซ็ท
      60 มม.

    • ฟีเจอร์เด่น

      โหมดล็อคเอาต์
      • การปิดระบบเชิงกล
      • การปิดระบบ
      การเตือน
      • การแจ้งเตือนการงัดแงะ
      • การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
      • การแจ้งเตือนโหมดป้องกันอาวุธ
      • การแจ้งเตือนความผิดปกติของตัวล็อค
      • การแจ้งเตือนการปิดระบบ
      ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย
      • รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่
      • การตรวจสอบสองขั้นตอน
      • โหมดป้องกันอาวุธ

    Badge-D2C

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    • เกตเวย์: มีอุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย DDL801-5HBS เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านเกตเวย์เพื่อการทำงานระยะไกล
    • แอป: DDL801-5HBS ทำงานร่วมกับแอป Home Access
    • รหัส PIN ชั่วคราว: รหัสแบบครั้งเดียว วนซ้ำ และจำกัดเวลา เรียกรวมกันว่ารหัส PIN ชั่วคราว
    • รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัดเวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง
    • รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละสัปดาห์
    • รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    • 0.5S: มาจากข้อมูลรายงานการตรวจสอบภายใน
    • การตรวจสอบสองขั้นตอน: ในโหมดการตรวจสอบสองขั้นตอน แอปนี้จะอนุญาตให้ปลดล็อคจากระยะไกลด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
    • OTA: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรามีแพ็คเกจเสียงในภาษาสเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส และยังมีภาษาอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายล็อคประตูอัจฉริยะของ Philips ในพื้นที่ของคุณ

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