DDL801LAFKB/00
การเชื่อมต่ออัจฉริยะจากระยะไกล
การควบคุมอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ความปลอดภัยอยู่ที่ปลายนิ้ว เชื่อมต่อกับประตู แล้วจับคู่กับแอปมือถือ Philips DDL801-5HBS ช่วยให้ปลดล็อคได้ทันที พร้อมเข้าถึงข้อมูลการล็อคและการแจ้งเตือน ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่หน้าประตูบ้านของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS เข้ากับเกตเวย์และแอปของเราแล้ว คุณสามารถตรวจสอบประตูของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ตรวจสอบสถานะการล็อค เข้าถึงบันทึกการใช้งาน ดูกิจกรรมของกริ่งประตู และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส อัปเกรดเป็นโซลูชันความปลอดภัยที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา!
เมื่อเชื่อมต่อ DDL801-5HBS กับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว คุณสามารถปลดล็อคประตูจากระยะไกลได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนโทรศัพท์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การแตะเพียงครั้งเดียวก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงได้ทันที สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อคจากระยะไกลที่สะดวกสบายได้แล้ววันนี้!
เมื่อเชื่อมต่อกับเกตเวย์และจับคู่กับแอปแล้ว DDL801-5HBS จะช่วยให้คุณสร้างและแชร์รหัส PIN ชั่วคราว* ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* ที่มีอายุ 6 ชั่วโมง รหัสแบบซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* เพื่อรองรับแขกที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าออกบ้านของแขก ขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับบ้านของคุณ
ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบเซมิคอนดักเตอร์ การยืนยันตัวตนใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที* เมื่อคุณจับด้ามจับ นิ้วของคุณจะวางอยู่บนเครื่องสแกนโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจจับได้แล้ว เพียงแค่กดด้ามจับเพื่อเปิดประตู รับรองเลยว่าจะได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
ปกป้องบ้านของคุณและเพลิดเพลินไปกับความอุ่นใจด้วย DDL801-5HBS ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการงัดแงะ ความผิดปกติของกลอน การปิดระบบ และโหมดป้องกันอาวุธ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีบนแอปมือถือของคุณ ช่วยให้มั่นใจถึงการปกป้องอย่างต่อเนื่องและลดความกังวลด้านความปลอดภัย
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสวิตช์ที่เปิดปิดอย่างรวดเร็วบนชุดประกอบภายในบ้านของ DDL801-5HBS โดยฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณอุ่นใจในกรณีฉุกเฉิน หากฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ทล็อคล้มเหลว เพียงแค่หมุนสวิตช์เพื่อปลดล็อคประตูอย่างง่ายดาย ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา!
ในโหมดการยืนยันสองขั้นตอน คุณสามารถเลือกวิธีการปลดล็อคได้สองวิธีจากสามวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือแท็กกุญแจ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน ทั้งสองวิธีต้องได้รับการตรวจสอบให้สำเร็จจึงจะปลดล็อคได้ ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยเป็นสองเท่า
ปลดล็อคได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปมือถือ ลายนิ้วมือ รหัส PIN แท็กกุญแจ หรือกุญแจกลไก ซึ่งมี 5 วิธีที่สะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครอบครัวของคุณ
ด้ามจับประตูภายในของเรามีเซ็นเซอร์สัมผัสและอินฟราเรด เพียงสัมผัสที่จับ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับมือของคุณเพื่อปลดล็อกประตูอย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ!
DDL801-5HBS มาพร้อมระบบนำทางด้วยเสียงภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเพิ่มภาษาที่สามตามต้องการได้ผ่านการอัปเดตแพ็คเกจเสียงของแอป OTA* ภาษาที่พร้อมให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ สเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การล็อคประตูอัจฉริยะของคุณ!
ปุ่ม "0" ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวเลขและปุ่มปิดเสียง การกดปุ่มนี้ค้างไว้ 2 วินาทีจะเปิดใช้งานโหมดปิดเสียง ช่วยให้ครอบครัวของคุณมีค่ำคืนที่เงียบสงบ การออกแบบที่ใส่ใจนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ความเรียบง่ายและสะดวกสบายของคุณให้ดียิ่งขึ้น!
โซลูชันการเข้าถึง
การออกแบบและรูปลักษณ์
ความจุ
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน
ข้อมูลจำเพาะด้านการติดตั้ง
ฟีเจอร์เด่น
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