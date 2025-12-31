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USB-A ไปยัง Lightning

DLC3106V/00

สาย USB-A ไปยัง Lightning

เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี

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ยาว 2 เมตร / 6 ฟุต

สาย USB-A ไปยัง Lightning

  • Sync และชาร์จ

  • 2 ม.

ใช้เป็นสายสำรองหรือใช้แทนสาย Apple Lightning ได้อย่างดีเยี่ยม

ใช้เป็นสายสำรองหรือใช้แทนสาย Apple Lightning ได้อย่างดีเยี่ยม

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 2.0

รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 480Mbps ของ USB 2.0

ข้อมูลทางเทคนิค

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