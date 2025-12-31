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DLC7546V/97
สาย Lightning ไปยัง USB สำหรับ iPhone 1.2 ม.
เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ ใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB แบบเสียบผนังหรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติของคุณด้วยเต้าเสียบ USB-C เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม
Sync และชาร์จ
1.2 เมตร / 4 ฟุต
สีชมพู
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ