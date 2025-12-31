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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP5206BK/97

ชาร์จไฟได้หลายครั้งขณะเดินทาง

มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ ชุดแบตเตอรี่ให้พลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ไฟ LED สามารถใช้เป็นไฟฉายได้ มีขนาดเล็กและพกพาได้เหมาะสำหรับการเก็บในกระเป๋า

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

ชาร์จไฟได้หลายครั้งขณะเดินทาง

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

ไฟสถานะการใช้งานเพื่อยืนยันสถานะทันที

ไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานจะปรากฏพร้อมกับการกดปุ่ม เพื่อให้คุณทราบสถานะการใช้งานของชุดแบตเตอรี่ได้ทันที

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 277.6 kB
  • 21 July 2026

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