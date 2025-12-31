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        แบตเตอรี่สำรอง USB

        DLP6006U/97

        บางเฉียบและสวยงาม

        มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ ชุดแบตเตอรี่ให้พลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็มหลายครั้ง พอร์ต USB เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถชาร์จ 2 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

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        พร้อมสายเคเบิลในตัว

        บางเฉียบและสวยงาม

        • อเนกประสงค์

        ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

        ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

        ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB

        ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้

        ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

        แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 299.8 kB
        • 21 July 2026

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