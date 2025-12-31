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DLP6606NB/97
บางเฉียบและสวยงาม
มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ ชุดแบตเตอรี่ให้พลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็มหลายครั้ง พอร์ต USB เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถชาร์จ 2 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน
อเนกประสงค์
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้
แหล่งพลังไฟแบบพกพานี้ให้พลังงานพิเศษแก่คุณสำหรับการชาร์จเต็มมากกว่าสองครั้งในขณะเดินทาง พกพาติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางเพื่อให้มีพลังงานสำรองเมื่อคุณต้องการ