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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP6606NB/97

บางเฉียบและสวยงาม

มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ ชุดแบตเตอรี่ให้พลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็มหลายครั้ง พอร์ต USB เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถชาร์จ 2 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

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พร้อมสายเคเบิลในตัว

บางเฉียบและสวยงาม

  • อเนกประสงค์

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB

ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้หลายครั้งขณะเดินทาง

แหล่งพลังไฟแบบพกพานี้ให้พลังงานพิเศษแก่คุณสำหรับการชาร์จเต็มมากกว่าสองครั้งในขณะเดินทาง พกพาติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางเพื่อให้มีพลังงานสำรองเมื่อคุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 252 kB
  • 21 July 2026

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