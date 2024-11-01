FC6162/02
ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท
Philips PowerPro Duo ใหม่ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นแข็งและพรม เทคโนโลยี PowerCyclone ทำให้มีพลังดูดแรงเสมอเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม หัวดูด TriActive Turbo ดูดฝุ่นและเส้นขนต่างๆ ได้ในครั้งเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี PowerCyclone ให้ผลการทำความสะอาดที่ทั่วถึงในครั้งเดียวผ่านขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ: 1) อากาศไหลเข้าสู่ PowerCyclone ด้วยช่องระบายลมที่ตรงยาวและถูกออกแบบให้อากาศลื่นไหลง่าย 2) ส่วนทางเดินอากาศที่โค้งช่วยเร่งอากาศในช่องหมุนอากาศเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศ
หัวดูดพลังเทอร์โบ TriActive ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนพื้นแข็งและพรม แปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์และการหมุนเวียนอากาศที่ดีที่สุดช่วยในการดูดสิ่งสกปรกและขนผ้าได้ในครั้งเดียว
PowerPro Duo ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงได้ทุกซอกมุม คุณจึงสามารถทำความสะอาดใต้เบาะที่นั่ง เตียง หรือโต๊ะของคุณได้โดยไม่ต้องออกแรง
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
ฟังก์ชันการทำงานแบบ 2-in-1 ทำให้คุณสามารถใช้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและแบบมือถือได้ในเครื่องเดียว เพื่อการทำความสะอาดพื้นและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย
PowerPro Duo มีแผ่นกรองโฟมที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ก๊อกน้ำหรือเครื่องซักผ้า เพื่อประสิทธิภาพการทำงานตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สามารถวางพักด้ามจับตั้งขึ้นได้สะดวก ได้ทั้งแบบประกอบหรือไม่ประกอบชุดแยกมือถือ ช่วยให้คุณพักตั้งด้ามจับได้ทุกที่ที่ต้องการ แม้ในขณะทำความสะอาด
ถังเก็บฝุ่นถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อทิ้งฝุ่นลงในถังขยะโดยตรง ด้วยระบบเทฝุ่นอัตโนมัติแบบขั้นตอนเดียว คุณสามารถเทถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ซับซ้อน ง่ายต่อการขจัดฝุ่นและถูกสุขอนามัยในการทำความสะอาด
ด้วยหัวดูด TriActive Turbo ที่มีแปรงระบบมอเตอร์ ตอนนี้คุณสามารถกำจัดขนสัตว์ออกจากที่นั่ง เบาะ และวัสดุผ้าอื่นๆ ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีสัตว์เลี้ยง
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
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