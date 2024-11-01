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รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกซอกแม้ในจุดที่เล็กที่สุด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย SpeedPro ใหม่ให้คุณทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเข้าถึงซอกซอนอย่างทรงพลัง มาพร้อมหัวดูด 180° เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่แม่นยำแม้ในจุดที่เข้าถึงได้ยาก อย่างเช่นพื้นที่ติดกำแพง เฟอร์นิเตอร์ และในมุมห้องดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
ระบบแผ่นกรองดักจับเกสรและสปอร์เชื้อราได้ถึง 99% คืนอากาศที่สะอาดกลับเข้าไปในมอเตอร์ เพื่อคงประสิทธิภาพความเร็วลมสูงและอายุการทำงานที่ยาวนาน
หัวดูด 180° ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้งบนพื้นทุกประเภทอย่างทรงพลังและแม่นยำ แม้ในกระทั่งจุดที่เข้าถึงได้ยาก
มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง ซึ่งทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทรงพลังในระดับเดียวกับหัวดูด
เทคโนโลยี PowerCyclone 7 แยกฝุ่นออกจากอากาศได้ในทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพอันทรงพลังเอาไว้อย่างยาวนาน
การตั้งค่าความเร็วสองระดับเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทสภาพพื้นและสิ่งสกปรกที่แตกต่างกัน
ฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและดูดได้อย่างง่ายดายด้วยไฟ LED ในหัวดูด SpeedPro โดย LED ในหัวดูดจะเปิดเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ได้ในทีเดียว
ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมดธรรมดาได้นานถึง 30 นาที และโหมด Turbo 15 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมทำความสะอาดเพดานและชั้นวางหนังสือเสมอ
SpeedPro ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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