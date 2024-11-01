FC6823/01R1
ประสบการณ์ทำความสะอาดแบบไร้สายที่เร็วที่สุด*
SpeedPro Max ที่ทันสมัยพร้อมหัวดูด 360° ดูดจับฝุ่นได้ในทุกการเคลื่อนไหว ทั้งข้างหน้าและถอยหลัง แม้แต่ตามแนวผนังและเฟอร์นิเจอร์ ทำความสะอาดได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงทั้งบนพื้นแข็งและพรม
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2 V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมด ECO ได้นานถึง 65 นาที โหมดธรรมดา 30 นาที และโหมด Turbo 21 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro Max เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมใช้งานเสมอ
ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
หน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่ ทั้งยังบอกให้คุณรู้ว่าต้องต้องทำความสะอาดแผ่นกรองเมื่อใด
SpeedPro Max ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วกว่าในทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะขยับถอยหลังหรือตามขอบ ให้ทุกการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ
มองเห็นและกำจัดฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED บนหัวดูด SpeedPro Max nozzle โดยหัวดูด LED จะเผยให้เห็นสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่
PowerBlade คือมอเตอร์ดิจิตอลที่ผ่านกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมให้มีระบบไหลเวียนอากาศประสิทธิภาพเหนือชั้น (>1000 ล./นาที) ทำให้เกิดแรงที่หัวดูดแบบ 360° ลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ รับไปเลยประกันฟรี 5 ปี!
เทคโนโลยี PowerCyclone 8 เทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุดของเรามาอยู่ในรูปแบบด้ามจับไร้สายแล้ว เพื่อการใช้งานที่นานกว่าด้วยพลังการดูดที่แรงขึ้น
โดยระบบการกรองสามชั้นจะส่งเฉพาะอากาศสะอาดผ่านเข้าไปยังมอเตอร์เท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
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