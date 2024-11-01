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    SpeedPro Max เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ

    FC6823/01R1

    ประสบการณ์ทำความสะอาดแบบไร้สายที่เร็วที่สุด*

    SpeedPro Max ที่ทันสมัยพร้อมหัวดูด 360° ดูดจับฝุ่นได้ในทุกการเคลื่อนไหว ทั้งข้างหน้าและถอยหลัง แม้แต่ตามแนวผนังและเฟอร์นิเจอร์ ทำความสะอาดได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงทั้งบนพื้นแข็งและพรม

    Unfortunately this product is no longer available

    SpeedPro Max เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

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    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

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    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

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    ประสบการณ์ทำความสะอาดแบบไร้สายที่เร็วที่สุด*

    พร้อมหัวดูด 360°

    • หัวดูด 360°
    • 25.2 V เวลาใช้งานสูงสุด 65 นาที
    • 2-in-1: ดูดฝุ่นและถือได้สะดวก
    • หัวดูด TurboPet
    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 65 นาทีด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 25V

    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 65 นาทีด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 25V

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2 V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมด ECO ได้นานถึง 65 นาที โหมดธรรมดา 30 นาที และโหมด Turbo 21 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่

    ชุดที่จับพร้อมแปรงและหัวดูดซอกซอนในตัว

    ชุดที่จับพร้อมแปรงและหัวดูดซอกซอนในตัว

    อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro Max เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมใช้งานเสมอ

    การออกแบบถังเก็บฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขจัดฝุ่นได้โดยไม่ฟุ้งกระจาย

    การออกแบบถังเก็บฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขจัดฝุ่นได้โดยไม่ฟุ้งกระจาย

    ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

    หน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่

    หน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่

    หน้าจอดิจิตอลอัจฉริยะแสดงความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่ ทั้งยังบอกให้คุณรู้ว่าต้องต้องทำความสะอาดแผ่นกรองเมื่อใด

    เข้าถึงทุกที่อย่างรวดเร็ว แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    เข้าถึงทุกที่อย่างรวดเร็ว แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    SpeedPro Max ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้รอบด้าน

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้รอบด้าน

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วกว่าในทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะขยับถอยหลังหรือตามขอบ ให้ทุกการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ

    หัวดูด LED ให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    หัวดูด LED ให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    มองเห็นและกำจัดฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED บนหัวดูด SpeedPro Max nozzle โดยหัวดูด LED จะเผยให้เห็นสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    มอเตอร์ PowerBlade สร้างการไหลเวียนอากาศสูง (>1000 ล./นาที)

    มอเตอร์ PowerBlade สร้างการไหลเวียนอากาศสูง (>1000 ล./นาที)

    PowerBlade คือมอเตอร์ดิจิตอลที่ผ่านกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมให้มีระบบไหลเวียนอากาศประสิทธิภาพเหนือชั้น (>1000 ล./นาที) ทำให้เกิดแรงที่หัวดูดแบบ 360° ลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ รับไปเลยประกันฟรี 5 ปี!

    PowerCyclone 8 เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุด

    PowerCyclone 8 เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุด

    เทคโนโลยี PowerCyclone 8 เทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุดของเรามาอยู่ในรูปแบบด้ามจับไร้สายแล้ว เพื่อการใช้งานที่นานกว่าด้วยพลังการดูดที่แรงขึ้น

    ระบบการกรองสามชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    ระบบการกรองสามชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    โดยระบบการกรองสามชั้นจะส่งเฉพาะอากาศสะอาดผ่านเข้าไปยังมอเตอร์เท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด 360°
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • แปรงในตัว
      • แท่นวางติดผนัง
      หัวดูดเสริม
      แปรงปัดเทอร์โบทำงานด้วยมอเตอร์

    • ดีไซน์

      สี
      สีแดงเหลือบ

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2.73  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      84  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.2  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      65  minute(s)
      เวลาในการใช้งาน (Turbo)
      21  minute(s)
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      >1000  l/min

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.6  l
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับไร้สายราคา >300€ ที่ขายดีที่สุด 10 เครื่องในเยอรมนี ในปี 2017 โดยใช้การทดสอบการทำความสะอาดฝุ่นหยาบบนพื้นแข็งที่ Philips เป็นผู้พัฒนาขึ้น ตามมาตรฐานสากล IEC60312-1 มกราคม 2018

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