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  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance

    ถุงเก็บฝุ่น S-bag Classic Long Performance (แพ็ค 4 ชิ้น)

    FC8021/03

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่น Philips และ Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงมองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้

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    ถุงเก็บฝุ่น S-bag Classic Long Performance (แพ็ค 4 ชิ้น)

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    s-bag® Classic Long Performance

    ระบบการกรองประสิทธิภาพเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน

    • ถุงเก็บฝุ่น 4 ถุง
    • มาตรฐานเดียวกัน
    • อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 50%
    • สามารถเก็บฝุ่นได้มากขึ้น 15%
    มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

    มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

    ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®

    อายุการใช้งานมากกว่าถุงกระดาษทั่วไป 50%

    อายุการใช้งานมากกว่าถุงกระดาษทั่วไป 50%

    s-bag® Classic Long Performance ใช้งานได้มากกว่าถุงกระดาษทั่วไป 50% วัสดุสังเคราะห์พิเศษและความจุที่มากกว่าถึง 15% ให้คุณมั่นใจได้ถึงแรงดูดที่สม่ำเสมอของเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างยาวนานยิ่งกว่าเคย

    แผ่นกรองดักจับฝุ่น 99%

    แผ่นกรองดักจับฝุ่น 99%

    วัสดุสังเคราะห์ของถุงเก็บฝุ่นนี้จะกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 99% จึงมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงกว่าถุงกระดาษทั่วไป และช่วยให้คุณกำจัดอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้ เช่น สารก่อภูมิแพ้

    รับรองโดย TÜV เพื่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

    รับรองโดย TÜV เพื่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

    Philips s-bag® Classic Long Performance ได้รับการทดสอบและรับรองโดย TÜV Rheinland Group

    ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการเทฝุ่นทิ้งได้ง่าย

    ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการเทฝุ่นทิ้งได้ง่าย

    ระบบฝาปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ทำให้ง่ายต่อการเทฝุ่นทิ้ง โดยไม่มีสิ่งสกปรกตกกระจายหรือเกาะติดอยู่ด้านใน

    วัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

    วัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

    s-bag® Classic Long Performance ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      สังเคราะห์, 4 ชั้น
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
      การรับรอง
      รับรองโดย TÜV
      ความจุฝุ่น
      3 ลิตร
      มาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่น
      ถุงเก็บฝุ่น 4 ถุง
      สามารถใช้งานได้กับ
      • 2000 Series, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; 3000 Series, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
      • 6000 Series, LED - XD6122, XD6142 ; 7000 Series, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; 8000 Series, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • 5000 Series, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589 ; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179 ; Performer Expert - FC8720 - FC8728 ; PerformerPro - FC9180 - FC9199 ; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
      • Jewel - FC9050 - FC9079 ; HomeRun - XU3100, XU3110
      ประเภทของถุงเก็บฝุ่น
      s-bag® Classic Long Performance

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      ประเทศสวีเดน

    • เหมาะสำหรับ

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

    Badge-D2C

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