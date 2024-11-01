ถุงเก็บฝุ่น S-bag Classic Long Performance (แพ็ค 4 ชิ้น)
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่น Philips และ Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงมองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ถุงเก็บฝุ่น S-bag Classic Long Performance (แพ็ค 4 ชิ้น)
s-bag® Classic Long Performance
ระบบการกรองประสิทธิภาพเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน
- ถุงเก็บฝุ่น 4 ถุง
- มาตรฐานเดียวกัน
- อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 50%
- สามารถเก็บฝุ่นได้มากขึ้น 15%
มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย
ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®
อายุการใช้งานมากกว่าถุงกระดาษทั่วไป 50%
s-bag® Classic Long Performance ใช้งานได้มากกว่าถุงกระดาษทั่วไป 50% วัสดุสังเคราะห์พิเศษและความจุที่มากกว่าถึง 15% ให้คุณมั่นใจได้ถึงแรงดูดที่สม่ำเสมอของเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างยาวนานยิ่งกว่าเคย
แผ่นกรองดักจับฝุ่น 99%
วัสดุสังเคราะห์ของถุงเก็บฝุ่นนี้จะกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 99% จึงมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงกว่าถุงกระดาษทั่วไป และช่วยให้คุณกำจัดอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้ เช่น สารก่อภูมิแพ้
รับรองโดย TÜV เพื่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ
Philips s-bag® Classic Long Performance ได้รับการทดสอบและรับรองโดย TÜV Rheinland Group
ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการเทฝุ่นทิ้งได้ง่าย
ระบบฝาปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ทำให้ง่ายต่อการเทฝุ่นทิ้ง โดยไม่มีสิ่งสกปรกตกกระจายหรือเกาะติดอยู่ด้านใน
วัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden
s-bag® Classic Long Performance ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden
ข้อมูลทางเทคนิค
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ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- วัสดุหลัก
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สังเคราะห์, 4 ชั้น
- ประเภทผลิตภัณฑ์
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ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
- การรับรอง
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รับรองโดย TÜV
- ความจุฝุ่น
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3 ลิตร
- มาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่น
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ถุงเก็บฝุ่น 4 ถุง
- สามารถใช้งานได้กับ
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2000 Series, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289 ; 3000 Series, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
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6000 Series, LED - XD6122, XD6142 ; 7000 Series, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789 ; 8000 Series, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
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5000 Series, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589 ; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179 ; Performer Expert - FC8720 - FC8728 ; PerformerPro - FC9180 - FC9199 ; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
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Jewel - FC9050 - FC9079 ; HomeRun - XU3100, XU3110
- ประเภทของถุงเก็บฝุ่น
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s-bag® Classic Long Performance
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ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
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ประเทศสวีเดน
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เหมาะสำหรับ
- HomeRun
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XU2100
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XU5100
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XU9100
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XV1451
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