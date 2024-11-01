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    ชุดอุปกรณ์เสริม

    FC8063/01

    ปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริง

    ปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริงเพื่อสัมผัสกับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆ วัน

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    ชุดอุปกรณ์เสริม

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    ใช้งานร่วมกันได้กับ PowerPro Aqua

    • แผ่นถูพื้นไมโครไฟเบอร์ 4 แผ่น
    • ใช้งานร่วมกันได้กับ PowerPro Aqua
    • เปลี่ยนทุก 6 เดือน
    เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด

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    เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาดของเครื่อง

    แผ่นไมโครไฟเบอร์เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกและคราบทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นไมโครไฟเบอร์เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกและคราบทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

    วัสดุไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มจะขจัด ดักจับ และดูดซับฝุ่นและสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยน ขจัดสิ่งสกปรกและคราบอย่างหมดจดและมีประสิทธิภาพ

    ใส่และถอดออกง่าย

    ใส่และถอดออกง่าย

    แผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าได้ ทั้งยังใส่และถอดออกง่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม

      จำนวนแผ่น
      4)

    • เหมาะสำหรับ

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6404
      • FC6405
      • FC6407
      • FC6408
      • FC6409
    Badge-D2C

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