FC8063/01
ปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริง
ปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริงเพื่อสัมผัสกับการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆ วันดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาดของเครื่อง
วัสดุไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มจะขจัด ดักจับ และดูดซับฝุ่นและสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยน ขจัดสิ่งสกปรกและคราบอย่างหมดจดและมีประสิทธิภาพ
แผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าได้ ทั้งยังใส่และถอดออกง่าย
ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม
เหมาะสำหรับ
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