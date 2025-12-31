ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

        ยกเลิกการผลิต

        แฟลชไดรฟ์ USB

        FM32FD180D/00

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        อุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB Philips รุ่น Star สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

        ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

        สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        • 32GB

        • Star Edition 2.0

        • 2 แพ็ค

        ไฟแสดงกิจกรรมจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังคัดลอกไฟล์

        ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์

        ฝาครอบป้องกันในตัวเพื่อความสะดวกของคุณ

        หมดปัญหาเรื่องฝาหาย! ด้วยการออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันในตัวติดกับ USB Stick ตลอดเวลา เพียงคุณหมุนฝาครอบไปด้านหลัง เสียบอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

        รูปทรงที่ใช้สะดวกและเปิดใช้งานง่าย

        เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 83 kB
        • 21 July 2026

        ติดต่อ Philips

        เรายินดีจะช่วยคุณ

        ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

        ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี