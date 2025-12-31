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FWD197/98
เพลิดเพลินกับ DVD และ MP3-CD ที่มีเสียงคุณภาพเยี่ยม
เพียงแค่มีเครื่องนี้ คุณก็สามารถสนุกไปกับความบันเทิงได้ตลอดเวลาในบ้านของคุณ ด้วยเทคโนโลยี DBB ให้เสียงเบสนุ่มลึกและทรงพลังยิ่งกว่า เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเพลงและภาพยนตร์เรื่องโปรดได้ดุจมีชีวิต และยังใช้ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
120W
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
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