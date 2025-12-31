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FWV135/98
เครื่องเล่น VCD และ MP3-CD
พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWV135 เล่นได้ทั้ง VCD และ MP3-CD หรือร้องเพลงคาราโอเกะ ระบบ Dynamic Bass Boost และ 600W PMPO ช่วยให้คุณได้เต็มอิ่มกับพลังเสียงได้อย่างดีเยี่ยม
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
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