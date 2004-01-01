FY0611/30
แผ่นกรองสองชั้นในแผ่นเดียวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน
NanoProtect HEPA และแผ่นกรองเบื้องต้นซึ่งให้การกรองถึงสองชั้นทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องจาก PM2.5 แบคทีเรีย เกสร ฝุ่น สะเก็ดรังแคร์สัตว์ และมลพิษอื่นๆดูประโยชน์ทั้งหมด
ระบบกรอง 2 ชั้นที่ใช้เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ช่วยจับอนุภาคละเอียดพิเศษที่เล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1) เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ไม่เพียงแต่ดักจับสารมลพิษเท่านั้น แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตดูดมลพิษดังกล่าวเข้ามาด้วย ช่วยฟอกอากาศได้สูงสุดเป็น 2 เท่าของตัวกรอง HEPA H13 ธรรมดาทั่วไป ทั้งยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าด้วย (2)
แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิมได้รับการออกแบบพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะใส่ได้พอดี ซึ่งช่วยรับประกันได้ว่าการทำงานของอุปกรณ์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
แผ่นกรองอากาศของ Philips ผ่านการตรวจทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดมากมายก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องฟอกอากาศ Philips ที่คุณใช้จะทำงานได้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Air+ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอปของเรา (4)
แผ่นกรองแบบ 2-in-1 ในตัวของ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 12 เดือน (3)
เครื่องฟอกอากาศช่วยเตือนคุณเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย
