    แผ่นกรองสำรองของแท้ NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    แผ่นกรองสองชั้นในแผ่นเดียวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน

    NanoProtect HEPA และแผ่นกรองเบื้องต้นซึ่งให้การกรองถึงสองชั้นทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องจาก PM2.5 แบคทีเรีย เกสร ฝุ่น สะเก็ดรังแคร์สัตว์ และมลพิษอื่นๆ

    แผ่นกรองสำรองของแท้ NanoProtect HEPA

    แผ่นกรองสองชั้นในแผ่นเดียวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน

    แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิมที่ลงตัว

    • อายุการใช้งาน 12 เดือน
    • แผ่นกรอง NanoProtect HEPA
    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1)

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1)

    ระบบกรอง 2 ชั้นที่ใช้เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ช่วยจับอนุภาคละเอียดพิเศษที่เล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ 99.97% (1) เทคโนโลยี HEPA ของ NanoProtect ไม่เพียงแต่ดักจับสารมลพิษเท่านั้น แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตดูดมลพิษดังกล่าวเข้ามาด้วย ช่วยฟอกอากาศได้สูงสุดเป็น 2 เท่าของตัวกรอง HEPA H13 ธรรมดาทั่วไป ทั้งยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าด้วย (2)

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

    แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิมได้รับการออกแบบพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะใส่ได้พอดี ซึ่งช่วยรับประกันได้ว่าการทำงานของอุปกรณ์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรองของ Philips ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรองอากาศของ Philips ผ่านการตรวจทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดมากมายก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แผ่นกรองของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องฟอกอากาศ Philips ที่คุณใช้จะทำงานได้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

    เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และตรวจสอบอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

    ตรวจสอบอายุการใช้งานและสถานะของแผ่นกรองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Air+ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองและสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้โดยตรงอย่างง่ายดายผ่านแอปของเรา (4)

    การใช้งานสูงสุด 12 เดือน

    การใช้งานสูงสุด 12 เดือน

    แผ่นกรองแบบ 2-in-1 ในตัวของ Philips ให้การปกป้องที่สม่ำเสมอและรับประกันการกรองที่ดีที่สุดถึง 12 เดือน (3)

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองอัจฉริยะบนอุปกรณ์ของคุณ

    เครื่องฟอกอากาศช่วยเตือนคุณเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      ไม่มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 1 ปี

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      154 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.24 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      173 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      173 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      164 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.35 กก.
      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      166 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      166 มม.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC0650, AC0651

    • (1) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละอองลอย NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • (2) เครื่องฟอกอากาศ Philips มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าเมื่อใช้แผ่นกรองชนิด HEPA ของ NanoProtect เทียบกับแผ่นกรองชนิด HEPA H13 เมื่อทดสอบกับ GB/T 18801
    • (3) อายุการใช้งานแนะนำคำนวณตามเวลาการใช้งานเฉลี่ยของผู้ใช้จาก Philips และข้อมูลระดับมลพิษในเมืองจาก WHO แต่อายุการใช้งานจริงๆ นั้นจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่บ่อยในการใช้งานด้วย ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips เท่านั้น
    • (4) ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีร้านค้า Philips เท่านั้น

