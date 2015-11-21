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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01
  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

ยกเลิกการผลิต

เตารีดไอน้ำ

GC1010/01

3

| (1) วิจารณ์

1 รางวัล

รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม

เตารีดไอน้ำที่มีการปรับระดับไอน้ำได้สามระดับ แผ่นความร้อนอะลูมิเนียม ฟังก์ชันขจัดคราบตะกรันในตัว

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แผ่นความร้อนที่ออกแบบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว

รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม

สัญญาณไฟแสดงเมื่ออุณหภูมิพร้อมใช้งาน

สัญญาณไฟแสดงเมื่ออุณหภูมิพร้อมใช้งาน

สัญญาณไฟแสดงสถานะจะดับลง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด

ระบบขจัดตะกรันจะช่วยป้องกันเตารีดจากการสะสมของตะกรัน

ระบบขจัดตะกรันจะช่วยป้องกันเตารีดจากการสะสมของตะกรัน

ระบบขจัดตะกรันช่วยให้คุณทำความสะอาดเตารีดของ Philips เพื่อขจัดตะกรันออกจากเตารีดได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเตารีดของคุณ

แผ่นทำความร้อน Linished

แผ่นทำความร้อน Linished

แผ่นทำความร้อน Linished

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

21/11/2015

Singapore

Singapore

Iron leaks water while ironing without steam

Iron leaks water while ironing without steam. Ironing board gets soaked with water. Water still leaks out when set upright.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1010 Steam iron

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1010 Steam iron

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