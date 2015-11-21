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ยกเลิกการผลิต
GC1010/01
รับประกันการทำงานที่รวดเร็วและดีเยี่ยม
เตารีดไอน้ำที่มีการปรับระดับไอน้ำได้สามระดับ แผ่นความร้อนอะลูมิเนียม ฟังก์ชันขจัดคราบตะกรันในตัว
สัญญาณไฟแสดงสถานะจะดับลง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด
ระบบขจัดตะกรันช่วยให้คุณทำความสะอาดเตารีดของ Philips เพื่อขจัดตะกรันออกจากเตารีดได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเตารีดของคุณ
แผ่นทำความร้อน Linished
รางวัล
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Arth
21/11/2015
Singapore
Iron leaks water while ironing without steam
Iron leaks water while ironing without steam. Ironing board gets soaked with water. Water still leaks out when set upright.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1010 Steam iron
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1010 Steam iron