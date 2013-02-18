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ยกเลิกการผลิต
GC1418/02
พลังไอน้ำ 13 กรัม/นาที
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขจัดตะกรัน
1000 วัตต์
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
พลังไอน้ำสูงต่อเนื่องถึง 13 กรัม/นาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 60 กรัมของเตารีดทำให้คุณสามารถขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
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