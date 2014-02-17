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GC1419/42
1000 W
ไอน้ำ 13 กรัม/วินาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 60 กรัม
สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนระบบขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
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