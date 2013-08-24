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พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที ขจัดรอยยับดีเยี่ยม
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
ระบบขจัดตะกรันช่วยให้คุณทำความสะอาดเตารีดของ Philips เพื่อขจัดตะกรันออกจากเตารีดได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเตารีดของคุณ
รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Davidy
24/08/2013
Malaysia
Make ironing easy
Save our daily efforts and times with this machine. Saving time mean money so this transform to more time for other activities.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1420/02 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC1420/02 Steam iron