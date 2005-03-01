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เตารีดแห้ง
ยกเลิกการผลิต
GC148/02
1 รางวัล
พื้นเตารีด Ceralon ช่วยให้รีดลื่นไหลได้ดีขึ้นบนทุกเนื้อผ้า
สามารถรีดบริเวณร่องกระดุมและแนวตะเข็บผ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สัญญาณไฟแสดงสถานะจะดับลง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด
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