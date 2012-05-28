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มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยช่องที่สามารถเติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว แผ่นความร้อนปลายแหลมและรีดลื่น เตารีด Philips คุณภาพเยี่ยมรุ่นนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ไอน้ำ 17 กรัม/นาที
พื้นเตารีด Blue Ceralon
ขจัดตะกรัน
1200 วัตต์
การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้าง
การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้างของเตารีด Philips
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที
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รางวัล
4.2
จาก 5
10
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Chee_leongTay
28/05/2012
Singapore
Great product
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron
shaziaaftab
11/03/2012
Singapore
i am so happy that atlast i found this iron coz its so smooth n light n most important with this iron i can iron those parts like near the button areas so easily i mean its amazing.......... ; ; ; ; ; thanx philips
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron
siti_nur_ainabdullah
04/03/2012
Singapore
excellent product...
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron