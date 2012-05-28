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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

ยกเลิกการผลิต

ซีรีส์ 1900เตารีดไอน้ำ

GC1910/22

4.2

| (10) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

เรียบสวยภายในพริบตา

มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยช่องที่สามารถเติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว แผ่นความร้อนปลายแหลมและรีดลื่น เตารีด Philips คุณภาพเยี่ยมรุ่นนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว

เรียบสวยภายในพริบตา

  • ไอน้ำ 17 กรัม/นาที

  • พื้นเตารีด Blue Ceralon

  • ขจัดตะกรัน

  • 1200 วัตต์

การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้าง

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้างของเตารีด Philips

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.2

จาก 5

10

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

28/05/2012

Singapore

Singapore

Great product

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

11/03/2012

Singapore

Singapore

i am so happy that atlast i found this iron coz its so smooth n light n most important with this iron i can iron those parts like near the button areas so easily i mean its amazing.......... ; ; ; ; ; thanx philips

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

04/03/2012

Singapore

Singapore

excellent product...

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1900 series GC1910 Steam iron

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