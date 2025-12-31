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ยกเลิกการผลิต
GC1930/22
เรียบสวยภายในพริบตา
มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยช่องที่สามารถเติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว แผ่นความร้อนปลายแหลมและรีดลื่น เตารีด Philips คุณภาพเยี่ยมรุ่นนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว
พลังไอน้ำ 17g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 80g
แผ่นความร้อน Blue Ceralon
ขจัดตะกรัน
1450 วัตต์
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
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