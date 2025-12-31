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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

ยกเลิกการผลิต

1900 seriesเตารีดไอน้ำ

GC1930/22

1 รางวัล

เรียบสวยภายในพริบตา

มีสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการทำงานบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องการทำงานบ้านต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยช่องที่สามารถเติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว แผ่นความร้อนปลายแหลมและรีดลื่น เตารีด Philips คุณภาพเยี่ยมรุ่นนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เติมน้ำและเทน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว

เรียบสวยภายในพริบตา

  • พลังไอน้ำ 17g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 80g

  • แผ่นความร้อน Blue Ceralon

  • ขจัดตะกรัน

  • 1450 วัตต์

การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

การเคลือบแผ่นความร้อนแบบป้องกันการติด

แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย

สเปรย์พ่นละอองน้ำกระจายดีเยี่ยม ช่วยให้ผ้าเปียกชื้นได้อย่างทั่วถึง

สเปรย์พ่นละอองน้ำกระจายดีเยี่ยม ช่วยให้ผ้าเปียกชื้นได้อย่างทั่วถึง

สเปรย์พ่นน้ำเป็นละอองฝอยละเอียด ช่วยในการรีดผ้าที่ยับมากให้เรียบได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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