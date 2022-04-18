รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
สายยาว 3 เมตร
Steam tip ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมของเตารีด Philips มาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
รางวัล
4.0
จาก 5
4
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
RMSHH
18/04/2022
Australia
Superb
Iron is now 17 Years old and has not skipped a beat...
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron
Donny
27/07/2015
Australia
This product gets the job done!
It has lots of water space, and has a stem blast button. Easy to use, and very quick to do the job!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron
Lin_HonWoo
03/08/2011
Singapore
Cool product. 2 years already, still good and running
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron