ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
  • รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

3300 seriesเตารีดไอน้ำ

GC3360

4
| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง
เตารีดไอน้ำ Philips ไม่เพียงให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ สายไฟที่ยาวพิเศษ และตัวแสดงระดับน้ำ แต่ยังมีแผ่นความร้อน SteamGlide แบบใหม่ที่ให้คุณรีดผ้าได้ง่ายดายและเรียบเนียนขึ้น
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สะดวกขึ้นถึงสามเท่า

รีดผ้าเรียบได้อย่างสบายโดยไม่เปลืองแรง

  • สายยาว 3 เมตร

Steam tip ช่วยให้คุณสามารถใช้ไอน้ำในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้

Steam tip ช่วยให้คุณสามารถใช้ไอน้ำในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้

Steam tip ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมของเตารีด Philips มาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.0

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
1

18/04/2022

Australia

Australia

Superb

Iron is now 17 Years old and has not skipped a beat...

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

27/07/2015

Australia

Australia

This product gets the job done!

It has lots of water space, and has a stem blast button. Easy to use, and very quick to do the job!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

03/08/2011

Singapore

Singapore

Cool product. 2 years already, still good and running

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3300 series GC3360 Steam iron

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี