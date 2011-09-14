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ยกเลิกการผลิต

EnergyCareเตารีดไอน้ำ

GC3660/02

4.2

| (10) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

คุณสมบัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้ 20%* โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตารีดไอน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%

  • ระบบปิดอัตโนมัติ

Steam tip ช่วยให้คุณสามารถใช้ไอน้ำในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้

Steam tip ช่วยให้คุณสามารถใช้ไอน้ำในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้

Steam tip ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมของเตารีด Philips มาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.2

จาก 5

10

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

14/09/2011

Singapore

Singapore

The Product is more than what I have been advised and thought of. Its just amazing and so easy. Takes seconds to press the hard wrinkled clothes. Worth the price and definitely recommend.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

01/08/2011

Singapore

Singapore

trustworthy product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

30/06/2011

Singapore

Singapore

good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron

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