รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
คุณสมบัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้ 20%* โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ
ระบบปิดอัตโนมัติ
Steam tip ปลายแผ่นความร้อนเรียวแหลมของเตารีด Philips มาพร้อมช่องไอน้ำแบบพิเศษ ซอกซอนเข้าลึกถึงเนื้อผ้า รีดผ้าเรียบแม้เป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
รางวัล
4.2
จาก 5
10
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
RajaKandukuri
14/09/2011
Singapore
The Product is more than what I have been advised and thought of. Its just amazing and so easy. Takes seconds to press the hard wrinkled clothes. Worth the price and definitely recommend.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron
lin_hwaho
01/08/2011
Singapore
trustworthy product.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron
Tuan_KeongTuan_KeongOng
30/06/2011
Singapore
good
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EnergyCare GC3660 Steam iron