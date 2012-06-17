รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*
คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%
2400 วัตต์
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 130 กรัม
ECO
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
รางวัล
4.5
จาก 5
2
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
MonicaChew
17/06/2012
Singapore
I have used this newly purchased iron for about 2 weeks. The feel while ironing is smooth and easy. The plus point is that it helps to save energy depending on your type of clothes.;
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron
Lian_HengSoh
28/05/2012
Singapore
Good
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron
ประหยัดพลังงานสูงสุด 25% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ RI3320 ที่การตั้งค่าสูงสุด