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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
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ยกเลิกการผลิต

EcoCareเตารีดไอน้ำ

GC3720/02

4.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*

คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติและวัสดุรีไซเคิล 30%

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*

  • 2400 วัตต์

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 130 กรัม

  • ECO

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 130 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

17/06/2012

Singapore

Singapore

I have used this newly purchased iron for about 2 weeks. The feel while ironing is smooth and easy. The plus point is that it helps to save energy depending on your type of clothes.;

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

28/05/2012

Singapore

Singapore

Good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EcoCare GC3720/02 Steam iron

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ประหยัดพลังงานสูงสุด 25% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ RI3320 ที่การตั้งค่าสูงสุด