GC3929/60
ง่ายกว่าและเร็วกว่าโดยไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิใดๆ
คุณสามารถรีดตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมได้ในครั้งเดียวด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ซึ่งผสานการทำงานระหว่างไอน้ำและความร้อนอย่างลงตัวเพื่อการขจัดรอยยับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้หรือรอยขึ้นเงาอีกต่อไปดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
รีดตั้งแต่ผ้าไหมไปจนถึงผ้ายีนส์ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ รวมทั้งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือตั้งค่าใดๆ เพราะมี OptimalTEMP คุณจึงไม่ต้องคอยแยกเสื้อผ้าหรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลงอีกต่อไป เพื่อให้คุณพร้อมรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้ตลอดเวลา
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามาพร้อมชั้นไททาเนียมสุดล้ำและชั้นเคลือบถึง 6 ชั้น คุณจึงรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้เรียบลื่นสุดๆ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ติดเนื้อผ้าและกันรอยขีดข่วน รวมทั้งยังทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
เตารีดจะหยุดทำงานอัตโนมัติหากคุณวางไว้นิ่งๆ โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อวางเตารีดทิ้งไว้ 2 นาที ไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวตะแคงก็ตาม
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ
เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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