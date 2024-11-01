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    PerfectCare เตารีดไอน้ำ

    GC3929/60

    ง่ายกว่าและเร็วกว่าโดยไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิใดๆ

    คุณสามารถรีดตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมได้ในครั้งเดียวด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP ซึ่งผสานการทำงานระหว่างไอน้ำและความร้อนอย่างลงตัวเพื่อการขจัดรอยยับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้หรือรอยขึ้นเงาอีกต่อไป

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    PerfectCare เตารีดไอน้ำ

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    ง่ายกว่าและเร็วกว่าโดยไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิใดๆ

    ปลอดภัย 100% แม้เป็นเนื้อผ้าที่บอบบาง

    • 2,600 วัตต์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 ก./นาที
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 200 กรัม
    • แผ่นความร้อน SteamGlide Plus
    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

    รีดตั้งแต่ผ้าไหมไปจนถึงผ้ายีนส์ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ รวมทั้งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือตั้งค่าใดๆ เพราะมี OptimalTEMP คุณจึงไม่ต้องคอยแยกเสื้อผ้าหรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลงอีกต่อไป เพื่อให้คุณพร้อมรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้ตลอดเวลา

    รีดเนื้อผ้าทุกชนิดที่รีดได้อย่างปลอดภัย รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    รีดเนื้อผ้าทุกชนิดที่รีดได้อย่างปลอดภัย รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน

    ทำความร้อนรวดเร็วด้วย 2,600 วัตต์

    ทำความร้อนรวดเร็วด้วย 2,600 วัตต์

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    พลังไอน้ำสูงสุด 45 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 45 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 200 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 200 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่เหนือชั้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่เหนือชั้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามาพร้อมชั้นไททาเนียมสุดล้ำและชั้นเคลือบถึง 6 ชั้น คุณจึงรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้เรียบลื่นสุดๆ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ติดเนื้อผ้าและกันรอยขีดข่วน รวมทั้งยังทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    เตารีดจะหยุดทำงานอัตโนมัติหากคุณวางไว้นิ่งๆ โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อวางเตารีดทิ้งไว้ 2 นาที ไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวตะแคงก็ตาม

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ

    Calc clean Slider ในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำไอน้ำอันยาวนาน

    Calc clean Slider ในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำไอน้ำอันยาวนาน

    เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
      มี
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2600  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      200  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      45  g/min
      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Calc clean Slider ในตัว

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.485  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      33.2x16.7x13.7  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      31.2x14.7x12.7  cm

    Badge-D2C

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