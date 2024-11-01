GC4511/40
เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า
เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังกับการใช้งานง่าย Quick Calc Release สำหรับการขจัดตะกรันได้ง่าย Auto Steam Control และแผ่นความร้อน SteamGlide Plus ทำให้เตารีดนี้ให้การทำงานของไอน้ำที่ยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยกำลังไฟ 2400 วัตต์ เตารีดไอน้ำ Azur Performer Plus จะร้อนอย่างรวดเร็วและให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังในการมอบผลลัพธ์การรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงสุด 45 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ที่เรียบลื่นที่สุดของเรา ให้คุณรีดผ้าลื่นได้สะดวก ช่องระบายอากาศที่ออกแบบมาอย่างเอาใจใส่เพื่อให้การกระจายไอน้ำที่สมดุล
นอกจากที่ใส่คราบตะกรันในตัว ระบบทำความสะอาดตัวเองของแผ่นความร้อนของเตารีดจะขจัดคราบตะกรันที่ติดฝังแน่น แผ่นความร้อนที่สะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์การรีดผ้าให้ดีขึ้น
ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย
แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย
Quick Calc Release เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขจัดคราบตะกรันจากเตารีดของคุณ และการันตีการปล่อยไอน้ำที่ทรงพลังอย่างสม่ำเสมอไปได้อีกหลายปี
วิธีขจัดตะกรัน
ใช้งานง่าย
สะดวกสบาย
ความยั่งยืน
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
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