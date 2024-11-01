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    Azur Performer Plus เตารีดไอน้ำ

    GC4525/30

    เร็วกว่า* ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer Plus ผสานประสิทธิภาพทรงพลังเข้ากับการใช้งานง่าย ด้วยที่ใส่คราบตะกรันในตัวเพื่อขจัดตะกรันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ไอน้ำทำงานได้ยาวนาน พร้อม Auto Steam Control และแผ่นความร้อน T-ionicGlide

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    Azur Performer Plus เตารีดไอน้ำ

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    เร็วกว่า* ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    ขจัดตะกรันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยที่ใส่คราบตะกรัน

    • พลังไอน้ำ 50g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 200g
    • แผ่นความร้อน T-ionicGlide
    • ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน
    • 2600 วัตต์
    กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

    T-ionicGlide: แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดของเรา

    T-ionicGlide: แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดของเรา

    T-ionicGlide เป็นแผ่นความร้อนที่เรียบลื่นและทนต่อการขีดข่วนที่สุดของเรา แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาว พร้อมชั้น Titanium-Oxide ในตัว

    ที่ใส่คราบตะกรันในตัวเก็บรวบรวมเศษตะกรันระหว่างรีดผ้า

    ที่ใส่คราบตะกรันในตัวเก็บรวบรวมเศษตะกรันระหว่างรีดผ้า

    ที่ใส่คราบตะกรันในตัวที่ได้รับการออกแบบพิเศษของเราจะเก็บรวบรวมเศษตะกรันระหว่างรีดผ้า ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันจะชะล้างตะกรันจากเตารีดด้วยตัวเอง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการรีดผ้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน

    ระบบทำความสะอาดตัวเองเพื่อการขจัดคราบตะกรันอย่างมีประสิทธิภาพ

    ระบบทำความสะอาดตัวเองเพื่อการขจัดคราบตะกรันอย่างมีประสิทธิภาพ

    นอกจากที่ใส่คราบตะกรันในตัว ระบบทำความสะอาดตัวเองของแผ่นความร้อนของเตารีดจะขจัดคราบตะกรันที่ติดฝังแน่น แผ่นความร้อนที่สะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์การรีดผ้าให้ดีขึ้น

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 200 ก.

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 200 ก.

    เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 200 ก. เพื่อขจัดแม้แต่รอยยับที่รีดยากที่สุดอย่างรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      ด้ามจับนุ่มมือ
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ความยาวสายไฟ
      2  m

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      แผ่นความร้อน
      T-ionicGlide
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      50  g/min
      กำลังไฟ
      2600  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      200  g

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      • ขจัดคราบตะกรันในตัว
      • ทำความสะอาดตัวเอง

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      34,1*30*36  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      16*32*14  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      1.75  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      1,52  kg

    Badge-D2C

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