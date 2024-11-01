GC4525/30
เร็วกว่า* ง่ายกว่า และฉลาดกว่า
เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer Plus ผสานประสิทธิภาพทรงพลังเข้ากับการใช้งานง่าย ด้วยที่ใส่คราบตะกรันในตัวเพื่อขจัดตะกรันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ไอน้ำทำงานได้ยาวนาน พร้อม Auto Steam Control และแผ่นความร้อน T-ionicGlideดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
กำลังไฟ 2600 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
T-ionicGlide เป็นแผ่นความร้อนที่เรียบลื่นและทนต่อการขีดข่วนที่สุดของเรา แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาว พร้อมชั้น Titanium-Oxide ในตัว
ที่ใส่คราบตะกรันในตัวที่ได้รับการออกแบบพิเศษของเราจะเก็บรวบรวมเศษตะกรันระหว่างรีดผ้า ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันจะชะล้างตะกรันจากเตารีดด้วยตัวเอง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการรีดผ้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน
นอกจากที่ใส่คราบตะกรันในตัว ระบบทำความสะอาดตัวเองของแผ่นความร้อนของเตารีดจะขจัดคราบตะกรันที่ติดฝังแน่น แผ่นความร้อนที่สะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์การรีดผ้าให้ดีขึ้น
ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย
แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย
ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 200 ก. เพื่อขจัดแม้แต่รอยยับที่รีดยากที่สุดอย่างรวดเร็ว
ใช้งานง่าย
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด