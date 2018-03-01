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ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
พลังไอน้ำ 50g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 200g
แผ่นความร้อน T-ionicGlide
ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน
2600 วัตต์
เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 200 ก. เพื่อขจัดแม้แต่รอยยับที่รีดยากที่สุดอย่างรวดเร็ว
ที่ใส่คราบตะกรันในตัวที่ได้รับการออกแบบพิเศษของเราจะเก็บรวบรวมเศษตะกรันระหว่างรีดผ้า ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันจะชะล้างตะกรันจากเตารีดด้วยตัวเอง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการรีดผ้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน
พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
DEVA
01/03/2018
Singapore
Must have product
This product has all the needs of a steam iron. Good looking, sleek design and lovable color. Perfect for out family.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
เมื่อเปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips 2200W