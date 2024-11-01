GC487/86
ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า EasyTouch ใหม่ของเราออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง โซลูชันการทำไอน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญนี้เหมาะสำหรับการขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ วันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch มีพลังมากขึ้นถึง 20%* เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าด้วยการพ่นไอน้ำพลังแรงต่อเนื่อง 35 ก./นาทีผ่านหัวพ่นไอน้ำ ซึ่งช่วยขจัดรอยยับในการเคลื่อนหัวพ่นเพียงไม่กี่ครั้ง
ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท
ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย
เครื่องพ่นไอน้ำยังมีแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้นถึง 40%* เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมเพื่อให้การรีดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.4 ลิตรมีช่องเติมน้ำใหญ่กว่าเดิมถึง 80% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า* ทำให้การเติมน้ำและการทำความสะอาดง่ายขึ้นเพื่อความสะอาดที่ดีขึ้นของแท็งก์
เสาคู่แบบปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าของคุณขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยฟังก์ชันการขจัดตะกรันที่ล้างออกง่ายเป็นประจำ
โซลูชั่นบอร์ดรอง StyleMat พรีเมียมช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียบกริบ
ไม้แขวนเสื้อในตัวให้คุณแขวนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดกระโปรง และกางเกงขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ
เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหมและแคชเมียร์
ไอน้ำร้อนคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าของคุณและฆ่าแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากกว่า 99%* ทำให้ไม่ต้องซักผ้าและซักแห้งบ่อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และยังช่วยให้เสื้อผ้าอยู่กับคุณได้นานขึ้น
มีถุงมือกันความร้อนเพื่อปกป้องมือของคุณระหว่างการรีดไอน้ำ
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขนาดและน้ำหนัก
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