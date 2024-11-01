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  • ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน

    Easy Touch เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

    GC487/86

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน

    เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า EasyTouch ใหม่ของเราออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง โซลูชันการทำไอน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญนี้เหมาะสำหรับการขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน

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    Easy Touch เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้

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    ขจัดรอยยับอย่างง่ายดายทุกวัน

    ด้วยเครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดที่สุดจาก Philips

    • 1800W 35 ก./นาที
    • แผ่นไอน้ำใหญ่ขึ้นถึง 40%*
    • ช่องเติมน้ำใหญ่ขึ้น 80%*
    • การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ
    พลังแรงกว่า 20% * ด้วยไอน้ำต่อเนื่อง 35 ก./นาที

    พลังแรงกว่า 20% * ด้วยไอน้ำต่อเนื่อง 35 ก./นาที

    เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch มีพลังมากขึ้นถึง 20%* เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าด้วยการพ่นไอน้ำพลังแรงต่อเนื่อง 35 ก./นาทีผ่านหัวพ่นไอน้ำ ซึ่งช่วยขจัดรอยยับในการเคลื่อนหัวพ่นเพียงไม่กี่ครั้ง

    ไอน้ำ 3 ระดับสำหรับเนื้อผ้าต่างประเภท

    ไอน้ำ 3 ระดับสำหรับเนื้อผ้าต่างประเภท

    ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้นถึง 40%*

    ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้นถึง 40%*

    เครื่องพ่นไอน้ำยังมีแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้นถึง 40%* เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมเพื่อให้การรีดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    แท็งก์น้ำ 1.4 ลิตรพร้อมช่องเติมน้ำที่ใหญ่ขึ้น 80%*

    แท็งก์น้ำ 1.4 ลิตรพร้อมช่องเติมน้ำที่ใหญ่ขึ้น 80%*

    แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.4 ลิตรมีช่องเติมน้ำใหญ่กว่าเดิมถึง 80% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า* ทำให้การเติมน้ำและการทำความสะอาดง่ายขึ้นเพื่อความสะอาดที่ดีขึ้นของแท็งก์

    เสาคู่แบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    เสาคู่แบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    เสาคู่แบบปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าของคุณขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

    ล้างตะกรันอย่างง่ายดายเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ล้างตะกรันอย่างง่ายดายเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นด้วยฟังก์ชันการขจัดตะกรันที่ล้างออกง่ายเป็นประจำ

    StyleMat เพื่อให้รีดไอน้ำได้ง่าย

    StyleMat เพื่อให้รีดไอน้ำได้ง่าย

    โซลูชั่นบอร์ดรอง StyleMat พรีเมียมช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียบกริบ

    ไม้แขวนเสื้อในตัว

    ไม้แขวนเสื้อในตัว

    ไม้แขวนเสื้อในตัวให้คุณแขวนเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดาย เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดกระโปรง และกางเกงขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ

    ปลอดภัยสำหรับใช้รีดเนื้อผ้าทุกชนิด

    ปลอดภัยสำหรับใช้รีดเนื้อผ้าทุกชนิด

    เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหมและแคชเมียร์

    ไอน้ำฆ่าแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากกว่า 99%*

    ไอน้ำฆ่าแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากกว่า 99%*

    ไอน้ำร้อนคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าของคุณและฆ่าแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากกว่า 99%* ทำให้ไม่ต้องซักผ้าและซักแห้งบ่อยซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และยังช่วยให้เสื้อผ้าอยู่กับคุณได้นานขึ้น

    มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน

    มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษระหว่างใช้งาน

    มีถุงมือกันความร้อนเพื่อปกป้องมือของคุณระหว่างการรีดไอน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1400  ml
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ไม้แขวนเสื้อ
      มี
      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี
      StyleMat
      มี
      ที่แขวนสองเสาปรับได้
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      1800  W
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      35  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      พร้อมใช้งาน
      2  minute(s)
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      3

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.33  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      34.5 x 40 x 40 ซม.  cm
      น้ำหนักของโต๊ะรีดผ้า
      0.1  kg
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      27.7 x 31.5 x 30.9 ซม.  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      4.8  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      3.4  kg
      ขนาดของเสาเมื่อต่อขยาย
      155  cm

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • * ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามสำหรับประเภทแบคทีเรีย Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที (มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับ Disinfection 2002-2.1.5)
    • เปรียบเทียบกับ GC509

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