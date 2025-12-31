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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare Azurเตารีดไอน้ำ

GC4914/20

1 รางวัล

รีดผ้าอย่างไร้กังวลและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

รีดผ้าที่สามารถรีดได้ตั้งแต่ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าแคชเมียร์ และจัดลำดับการรีดอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ PerfectCare Azur ให้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสี่ยงกับรอยไหม้หรือรอยเงา การรีดผ้าได้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดผ้าเรียบสมบูรณ์แบบ

รีดผ้าอย่างไร้กังวลและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

  • พลังไอน้ำ 50g/min พลังไอน้ำพิเศษ 190g

  • แผ่นความร้อน T-ionicGlide

  • ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน

  • ปลอดภัยสำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

เทคโนโลยี OptimalTemp: ผสานอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยี OptimalTemp: ผสานอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบ

นวัตกรรมล่าสุดในการรีดผ้า ที่ผสานการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มความมั่นให้งานรีดที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการขจัดรอยยับที่รีดยาก ไม่ต้องการการตั้งค่า และปลอดภัยกับเนื้อผ้าทุกชนิดที่รีดได้ ซึ่งเป็นการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเนื่องจาก 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดที่ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 2) เทคโนโลยี HeatFlow ที่ให้ไอน้ำได้สม่ำเสมอและอุณหภูมิที่สมดุล

ปลอดภัย 100% สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

ปลอดภัย 100% สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

ปลอดภัย 100% สำหรับทุกเนื้อผ้าแม้จะเป็นเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุดอย่างเช่น ผ้าไหม, ผ้าแคชเมียร์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าโพลีเอสเตอร์ สถาบันทดสอบเตารีดอิสระใช้ PerfectCare กับเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุด และได้ยืนยันถึงความยอดเยี่ยมของผลการรีดผ้า

รวดเร็ว 100% กับทุกเนื้อผ้า ไม่มีเตารีดไอน้ำชนิดใดที่รีดได้เร็วเท่านี้

รวดเร็ว 100% ในการรีด ไม่จำเป็นต้องคัดแยกผ้า รีดเสื้อผ้าทั้งหมดของคุณด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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