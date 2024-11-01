GC4924/20
เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด*
รีดผ้าที่สามารถรีดได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม ผ้าลินินจนถึงผ้าแคชเมียร์ด้วยเตารีดเพียงตัวเดียว จัดลำดับการรีดอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ PerfectCare Azur ให้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสี่ยงกับรอยไหม้หรือรอยเงา การรีดผ้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานง่าย 100% ไม่จำเป็นต้องปรับค่าใดๆ คุณสามารถรีดผ้าได้ทุกชนิดต่อเนื่องกันไปได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอหรือต้องปรับปุ่มปรับอุณหภูมิของเตารีดอีก
ปลอดภัย 100% สำหรับทุกเนื้อผ้าแม้จะเป็นเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุดอย่างเช่น ผ้าไหม, ผ้าแคชเมียร์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าโพลีเอสเตอร์ สถาบันทดสอบเตารีดอิสระใช้ PerfectCare กับเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุด และได้ยืนยันถึงความยอดเยี่ยมของผลการรีดผ้า
เตารีด 2800 วัตต์ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพทรงพลังสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้
พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
เตารีดไอน้ำ PerfectCare Azur ได้รับการออกแบบให้ใช้กับน้ำประปา ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active: การผสมผสานที่ชาญฉลาดของเม็ดขจัดตะกรันและการทำความสะอาดตัวเองเป็นประจำช่วยลดตะกรันสะสม เพื่อผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีกว่า เราขอแนะนำให้ใช้น้ำดีมิน (demineralized water) เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ในการปล่อยพลังไอน้ำต่อเนื่องจากเตารีด
T-ionicGlide คือแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดของ Philips ที่มอบมาตรฐานใหม่ด้านความลื่นในการรีดผ้าและการทนทานต่อการขีดขวนสำหรับเตารีด OptimalTemp การเคลือบใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รูปทรงตัวเครื่องที่ออกแบบมาอย่างเอาใจใส่และช่องไอน้ำที่ปล่อยไอน้ำอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การขจัดรอยยับด้วยเตารีดไอน้ำเป็นเรื่องง่าย
เตารีดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถูกปล่อยไว้โดยไม่มีการใช้งาน หากปล่อยไว้โดยวางเตารีดแนวตั้ง เตารีดจะตัดไฟภายใน 3 นาที แต่หากวางแผ่นความร้อนในแนวราบ จะใช้เวลาเพียง 2 นาที ก่อนที่เตารีดจะตัดไฟ
นวัตกรรมล่าสุดในการรีดผ้า ที่ผสานการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มความมั่นให้งานรีดที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการขจัดรอยยับที่รีดยาก ไม่ต้องการการตั้งค่า และปลอดภัยกับเนื้อผ้าทุกชนิดที่รีดได้ ซึ่งเป็นการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเนื่องจาก 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดที่ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 2) เทคโนโลยี HeatFlow ที่ให้ไอน้ำได้สม่ำเสมอและอุณหภูมิที่สมดุล
รวดเร็ว 100% ในการรีด ไม่จำเป็นต้องคัดแยกผ้า รีดเสื้อผ้าทั้งหมดของคุณด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การแสดงสถานะด้วยไฟอัจฉริยะจะแสดงสถานะของเตารีดตลอดเวลา
วิธีขจัดตะกรัน
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ใช้งานได้ง่าย
สะดวกสบาย
การส่งเสริม
ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด