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  • เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด* เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด* เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด*

    PerfectCare Azur เตารีดไอน้ำ

    GC4924/20

    เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด*

    รีดผ้าที่สามารถรีดได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ยีนส์จนถึงผ้าไหม ผ้าลินินจนถึงผ้าแคชเมียร์ด้วยเตารีดเพียงตัวเดียว จัดลำดับการรีดอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ PerfectCare Azur ให้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสี่ยงกับรอยไหม้หรือรอยเงา การรีดผ้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,990.00

    PerfectCare Azur เตารีดไอน้ำ

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    เตารีดไอน้ำ Philips ที่เร็วที่สุด*

    ตั้งแต่ผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหมด้วยเตารีดเพียงตัวเดียว

    • พลังไอน้ำ 50g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 200g
    • แผ่นความร้อน T-ionicGlide
    • ตัดไฟอัตโนมัติและขจัดตะกรัน
    • ปลอดภัยสำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด
    ใช้งานง่าย 100%, ไม่จำเป็นต้องปรับค่าใดๆ

    ใช้งานง่าย 100%, ไม่จำเป็นต้องปรับค่าใดๆ

    ใช้งานง่าย 100% ไม่จำเป็นต้องปรับค่าใดๆ คุณสามารถรีดผ้าได้ทุกชนิดต่อเนื่องกันไปได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอหรือต้องปรับปุ่มปรับอุณหภูมิของเตารีดอีก

    ปลอดภัย 100% สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

    ปลอดภัย 100% สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

    ปลอดภัย 100% สำหรับทุกเนื้อผ้าแม้จะเป็นเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุดอย่างเช่น ผ้าไหม, ผ้าแคชเมียร์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าโพลีเอสเตอร์ สถาบันทดสอบเตารีดอิสระใช้ PerfectCare กับเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุด และได้ยืนยันถึงความยอดเยี่ยมของผลการรีดผ้า

    เตารีดกำลังไฟ 2800 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    เตารีดกำลังไฟ 2800 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    เตารีด 2800 วัตต์ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพทรงพลังสำหรับเนื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้

    พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 50 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสม่ำเสมอสูงสุด 50 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 200 กรัม

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 200 กรัม

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    สามารถใช้กับน้ำประปาได้พร้อมระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active

    สามารถใช้กับน้ำประปาได้พร้อมระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active

    เตารีดไอน้ำ PerfectCare Azur ได้รับการออกแบบให้ใช้กับน้ำประปา ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active: การผสมผสานที่ชาญฉลาดของเม็ดขจัดตะกรันและการทำความสะอาดตัวเองเป็นประจำช่วยลดตะกรันสะสม เพื่อผลลัพธ์การรีดผ้าที่ดีกว่า เราขอแนะนำให้ใช้น้ำดีมิน (demineralized water) เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ในการปล่อยพลังไอน้ำต่อเนื่องจากเตารีด

    T-ionicGlide: แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดของเรา

    T-ionicGlide: แผ่นความร้อนระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดของเรา

    T-ionicGlide คือแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดของ Philips ที่มอบมาตรฐานใหม่ด้านความลื่นในการรีดผ้าและการทนทานต่อการขีดขวนสำหรับเตารีด OptimalTemp การเคลือบใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รูปทรงตัวเครื่องที่ออกแบบมาอย่างเอาใจใส่และช่องไอน้ำที่ปล่อยไอน้ำอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การขจัดรอยยับด้วยเตารีดไอน้ำเป็นเรื่องง่าย

    เตารีดจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อถูกปล่อยไว้

    เตารีดจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อถูกปล่อยไว้

    เตารีดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถูกปล่อยไว้โดยไม่มีการใช้งาน หากปล่อยไว้โดยวางเตารีดแนวตั้ง เตารีดจะตัดไฟภายใน 3 นาที แต่หากวางแผ่นความร้อนในแนวราบ จะใช้เวลาเพียง 2 นาที ก่อนที่เตารีดจะตัดไฟ

    เทคโนโลยี OptimalTemp: ผสานอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบ

    เทคโนโลยี OptimalTemp: ผสานอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบ

    นวัตกรรมล่าสุดในการรีดผ้า ที่ผสานการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มความมั่นให้งานรีดที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการขจัดรอยยับที่รีดยาก ไม่ต้องการการตั้งค่า และปลอดภัยกับเนื้อผ้าทุกชนิดที่รีดได้ ซึ่งเป็นการทำงานของไอน้ำและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเนื่องจาก 1) โปรเซสเซอร์ควบคุมอันชาญฉลาดที่ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 2) เทคโนโลยี HeatFlow ที่ให้ไอน้ำได้สม่ำเสมอและอุณหภูมิที่สมดุล

    รวดเร็ว 100% กับทุกเนื้อผ้า ไม่มีเตารีดไอน้ำชนิดใดที่รีดได้เร็วเท่านี้

    รวดเร็ว 100% ในการรีด ไม่จำเป็นต้องคัดแยกผ้า รีดเสื้อผ้าทั้งหมดของคุณด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    เตารีดพร้อมตัวแสดงสถานะด้วยไฟอัจฉริยะ

    การแสดงสถานะด้วยไฟอัจฉริยะจะแสดงสถานะของเตารีดตลอดเวลา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      ฝาเติมน้ำ
      ใช่

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      น้ำหนักของเตารีด
      1.75  kg

    • ใช้งานได้ง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      350  ml
      ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      การเก็บสายไฟ (หมุนได้)
      สายไฟหมุนได้ 180 องศา
      ที่เก็บสายไฟ
      ที่รัดสายไฟ
      ความยาวสายไฟ
      2.5  m
      เติมน้ำได้รวดเร็วและง่ายดาย
      ใช่

    • สะดวกสบาย

      ความยาวสายไฟ
      2.5  m

    • การส่งเสริม

      การประหยัดไฟ
      ลดการใช้พลังงาน 10%

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      ได้สูงสุดถึง 50  g/min
      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      ใช่
      แผ่นความร้อน
      T-ionicGlide
      กำลังไฟ
      2800  W
      สเปรย์
      ใช่
      พลังไอน้ำพิเศษ
      200  g

    Badge-D2C

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