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ยกเลิกการผลิต
GC502/20
เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips DailyTouch ใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายในทุกวัน เพียงแค่แขวนเสื้อผ้าของคุณบนเสาแขวนผ้าในตัว ขณะเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำ คุณจะเห็นว่าพลังไอน้ำสามารถช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วเพียงใด
เสาปรับระดับได้
ขั้วบริเวณปลายปรับได้
ถุงมือ
การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง
หัวพ่นไอน้ำแบบพิเศษที่จับถนัดมือมีแผ่นไอน้ำขนาด XL ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว
ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก
รางวัล
2.9
จาก 5
9
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ThaiAde1653
19/06/2017
Indonesia
Phillips steam iron
Good product with competitive price and elegant design
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer
June20
10/12/2016
Malaysia
Love it!
Easy to use. Doesn't take up much storage space. Only one problem though. I notice some white/grey/black sandlike substance in the hole when I remove the water container after use. I wonder what it is. It keeps coming back even after I wipe the hole dry.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer
fatimahghaffar
24/03/2016
Malaysia
Easy to use and fast delivery
good product and make my housework easier.No need to bend to iron my clothes anymore
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer