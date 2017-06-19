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  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer GC502/20
  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer GC502/20

ยกเลิกการผลิต

DailyTouchเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

GC502/20

2.9

| (9) ตรวจดู

1 รางวัล

เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน

เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips DailyTouch ใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดายในทุกวัน เพียงแค่แขวนเสื้อผ้าของคุณบนเสาแขวนผ้าในตัว ขณะเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำ คุณจะเห็นว่าพลังไอน้ำสามารถช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วเพียงใด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง

เสื้อผ้าไร้รอยยับทุกวัน

  • เสาปรับระดับได้

  • ขั้วบริเวณปลายปรับได้

  • ถุงมือ

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

แผ่นความร้อนขนาด XL เพื่อได้ผลลัพธ์รวดเร็ว

แผ่นความร้อนขนาด XL เพื่อได้ผลลัพธ์รวดเร็ว

หัวพ่นไอน้ำแบบพิเศษที่จับถนัดมือมีแผ่นไอน้ำขนาด XL ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว

ขั้วบริเวณปลายปรับได้

ขั้วบริเวณปลายปรับได้

ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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2.9

จาก 5

9

ตรวจดู

5

19/06/2017

Indonesia

Indonesia

Phillips steam iron

Good product with competitive price and elegant design

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

10/12/2016

Malaysia

Malaysia

Love it!

Easy to use. Doesn't take up much storage space. Only one problem though. I notice some white/grey/black sandlike substance in the hole when I remove the water container after use. I wonder what it is. It keeps coming back even after I wipe the hole dry.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

24/03/2016

Malaysia

Malaysia

Easy to use and fast delivery

good product and make my housework easier.No need to bend to iron my clothes anymore

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DailyTouch GC502/20 Garment Steamer

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