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  • เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา

    Azur Elite เตารีดไอน้ำพร้อมเทคโนโลยี OptimalTEMP

    GC5036/20R1

    เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา

    เตารีดที่ทรงพลังและชาญฉลาดสำหรับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในระยะเวลาที่เร็วขึ้น รีดทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไหม้ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP โหมดไอน้ำ DynamiQ อันล้ำสมัยจะรับประกันว่าคุณจะได้ไอน้ำที่ทรงพลังในปริมาณที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณต้องการ*

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    Azur Elite เตารีดไอน้ำพร้อมเทคโนโลยี OptimalTEMP

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

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    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

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    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

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    เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา

    • 3000 W
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 70 ก./นาที
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 260 ก.
    • แผ่นความร้อน SteamGlide Advanced
    เทคโนโลยี OptimalTEMP: รับประกันไม่เกิดรอยไหม้ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า

    เทคโนโลยี OptimalTEMP: รับประกันไม่เกิดรอยไหม้ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด และคุณสามารถรีดทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม ผ้าลินินไปจนถึงผ้าแคชเมียร์ จัดลำดับการรีดอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องรอการปรับอุณหภูมิหรือจัดลำดับเสื้อผ้าก่อน เตารีดไอน้ำของ Philips ที่มี OptimalTEMP ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเนื้อผ้าแล้ว

    โหมดไอน้ำใช้งานสะดวก: DynamiQ, MAX, ECO และ OFF

    โหมดไอน้ำใช้งานสะดวก: DynamiQ, MAX, ECO และ OFF

    ให้คุณเลือกโหมดไอน้ำได้หลากหลาย โหมด DynamiQ ให้ไอน้ำในปริมาณสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการ โหมด MAX ขจัดรอยยับที่รีดยากด้วยไอน้ำทรงพลังต่อเนื่องโหมดไอน้ำ ECO พร้อมไอน้ำต่อเนื่องต่ำสุดประหยัดพลังงานได้สูงสุด 20% และโหมดไอน้ำ OFF ที่ทำให้คุณปิดไอน้ำได้

    โหมด DynamiQ ระบบปล่อยไอน้ำอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    โหมด DynamiQ ระบบปล่อยไอน้ำอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    ด้วยเซนเซอร์ DynamiQ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ล้ำหน้าที่สุดของเตารีดไอน้ำรู้ได้อย่างแม่นยำว่าเตารีดของคุณเคลื่อนไหวอย่างไรและเมื่อใดที่เตารีดหยุดอยู่กับที่ โหมดไอน้ำ DynamiQ ปล่อยไอน้ำปริมาณสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นระหว่างที่คุณรีดผ้าเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น ไอน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเตารีดขยับและหยุดเมื่อคุณไม่ขยับ เพื่อที่สุดแห่งความสะดวกสบายและการรีดผ้าโดยไม่เปลืองแรง

    กำลังไฟ 3000 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    กำลังไฟ 3000 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้คุณรีดเสร็จอย่างรวดเร็ว

    ปั๊มไอน้ำเทอร์โบดันไอน้ำผ่านเนื้อผ้าได้มากกว่าเดิมถึง 50%*

    ปั๊มไอน้ำเทอร์โบดันไอน้ำผ่านเนื้อผ้าได้มากกว่าเดิมถึง 50%*

    ปั๊มไอน้ำเทอร์โบในตัวของเราพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงได้มากกว่าเดิมถึง 50% ทำให้รอยยับหายไปเร็วขึ้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Advanced รีดลื่นสุดยอดและทนทาน

    แผ่นความร้อน SteamGlide Advanced รีดลื่นสุดยอดและทนทาน

    แผ่นความร้อน SteamGlide Advanced อันเหนือชั้นของเราทำให้สามารถรีดผ้าทุกชนิดได้เรียบลื่น ด้วยฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งแรงกว่าฐานอลูมิเนียมถึง 2 เท่า และการเคลือบด้วยไททาเนียมล้ำสมัยถึง 6 ชั้น ทำให้สามารถรีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่นและรวดเร็วที่สุด

    พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 70 ก./นาที ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

    พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 70 ก./นาที ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

    พลังไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังแทรกซึมเขข้าไปในเนื้อผ้าได้มากกว่าถึง 50% ทำให้ขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 260 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 260 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

    Quick Calc Release ใน 15 วินาทีเพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    Quick Calc Release ใน 15 วินาทีเพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    การสร้างไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงทำให้มั่นใจได้ว่าตะกรันจะสลายตัวได้ง่ายและสามารถกักเก็บตะกรันในที่ใส่คราบตะกรันได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า* ด้วย Quick Calc Release ที่ใส่คราบตะกรันสามารถขจัดตะกรันและทำความสะอาดได้ง่ายภายใน 15 วินาที เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนานในทุกๆ วัน

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    เตารีดจะปิดตัวเองหากคุณตั้งทิ้งไว้ หากวางไว้ในแนวนอน เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติใน 30 วินาที หากตั้งไว้บนแท่นตั้ง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติใน 8 นาที

    ปรับปรุงผ่านการรับรอง - ซื้ออย่างมั่นใจ

    ปรับปรุงผ่านการรับรอง - ซื้ออย่างมั่นใจ

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      350  ml
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Advanced
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ความยาวสายไฟ
      2.5  m
      ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
      มี
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      3000  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      260  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      70  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Quick Calc Release

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      33,3 x 17,5 x 13,5  cm

    Badge-D2C

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    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
    • เมื่อเปรียบเทียบกับ GC4910

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