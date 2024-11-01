GC5036/20R1
เตารีดไอน้ำที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดของเรา
เตารีดที่ทรงพลังและชาญฉลาดสำหรับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในระยะเวลาที่เร็วขึ้น รีดทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไหม้ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP โหมดไอน้ำ DynamiQ อันล้ำสมัยจะรับประกันว่าคุณจะได้ไอน้ำที่ทรงพลังในปริมาณที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณต้องการ*ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด และคุณสามารถรีดทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม ผ้าลินินไปจนถึงผ้าแคชเมียร์ จัดลำดับการรีดอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องรอการปรับอุณหภูมิหรือจัดลำดับเสื้อผ้าก่อน เตารีดไอน้ำของ Philips ที่มี OptimalTEMP ทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเนื้อผ้าแล้ว
ให้คุณเลือกโหมดไอน้ำได้หลากหลาย โหมด DynamiQ ให้ไอน้ำในปริมาณสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการ โหมด MAX ขจัดรอยยับที่รีดยากด้วยไอน้ำทรงพลังต่อเนื่องโหมดไอน้ำ ECO พร้อมไอน้ำต่อเนื่องต่ำสุดประหยัดพลังงานได้สูงสุด 20% และโหมดไอน้ำ OFF ที่ทำให้คุณปิดไอน้ำได้
ด้วยเซนเซอร์ DynamiQ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ล้ำหน้าที่สุดของเตารีดไอน้ำรู้ได้อย่างแม่นยำว่าเตารีดของคุณเคลื่อนไหวอย่างไรและเมื่อใดที่เตารีดหยุดอยู่กับที่ โหมดไอน้ำ DynamiQ ปล่อยไอน้ำปริมาณสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นระหว่างที่คุณรีดผ้าเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น ไอน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเตารีดขยับและหยุดเมื่อคุณไม่ขยับ เพื่อที่สุดแห่งความสะดวกสบายและการรีดผ้าโดยไม่เปลืองแรง
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้คุณรีดเสร็จอย่างรวดเร็ว
ปั๊มไอน้ำเทอร์โบในตัวของเราพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงได้มากกว่าเดิมถึง 50% ทำให้รอยยับหายไปเร็วขึ้น
แผ่นความร้อน SteamGlide Advanced อันเหนือชั้นของเราทำให้สามารถรีดผ้าทุกชนิดได้เรียบลื่น ด้วยฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งแรงกว่าฐานอลูมิเนียมถึง 2 เท่า และการเคลือบด้วยไททาเนียมล้ำสมัยถึง 6 ชั้น ทำให้สามารถรีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่นและรวดเร็วที่สุด
พลังไอน้ำที่ต่อเนื่องและทรงพลังแทรกซึมเขข้าไปในเนื้อผ้าได้มากกว่าถึง 50% ทำให้ขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
การสร้างไอน้ำที่ได้รับการปรับปรุงทำให้มั่นใจได้ว่าตะกรันจะสลายตัวได้ง่ายและสามารถกักเก็บตะกรันในที่ใส่คราบตะกรันได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า* ด้วย Quick Calc Release ที่ใส่คราบตะกรันสามารถขจัดตะกรันและทำความสะอาดได้ง่ายภายใน 15 วินาที เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนานในทุกๆ วัน
เตารีดจะปิดตัวเองหากคุณตั้งทิ้งไว้ หากวางไว้ในแนวนอน เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติใน 30 วินาที หากตั้งไว้บนแท่นตั้ง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติใน 8 นาที
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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