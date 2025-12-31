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  • Standard Product Photo Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
  • Alternative Product Photograph Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
  • Product with Accessory Photograph Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
  • Standard Product Photo Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
  • Alternative Product Photograph Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05
  • Product with Accessory Photograph Philips ActiveTouch Garment Steamer GC555/05

ยกเลิกการผลิต

ActiveTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC555/05

1 รางวัล

ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าด้วยการออกแรงที่น้อยลง

พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดของ Philips ที่มีฟังก์ชันการดูดที่พิเศษในหัวพ่นไอน้ำและสามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการออกแรงที่น้อยลง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยฟังก์ชันการดูดและระบบควบคุมการพ่นไอน้ำ

ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าด้วยการออกแรงที่น้อยลง

  • 1500 วัตต์

  • ฟังก์ชันการดูด

  • ไอน้ำ 2 ระดับ

  • ขั้วบริเวณปลายปรับได้ อุปกรณ์รีดจีบ

การคลี่ผ้าที่คล่องตัว

การคลี่ผ้าที่คล่องตัว

ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยคลี่เนื้อผ้าได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขจัดรอยยับได้ดีขึ้น

ขจัดรอยยับได้ดีขึ้น

ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยให้เนื้อผ้าเข้ามาสัมผัสไอน้ำได้ใกล้ขึ้นเพื่อให้ไอน้ำเข้าถึงเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น

ออกแรงน้อยลง

ออกแรงน้อยลง

ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยให้เนื้อผ้าอยู่ใกล้กับหัวพ่นไอน้ำอยู่เสมอทำให้ถือได้ถนัดยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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