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ยกเลิกการผลิต
GC555/05
ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าด้วยการออกแรงที่น้อยลง
พบกับความสะดวกของเครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดของ Philips ที่มีฟังก์ชันการดูดที่พิเศษในหัวพ่นไอน้ำและสามารถขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการออกแรงที่น้อยลง
1500 วัตต์
ฟังก์ชันการดูด
ไอน้ำ 2 ระดับ
ขั้วบริเวณปลายปรับได้ อุปกรณ์รีดจีบ
ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยคลี่เนื้อผ้าได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยให้เนื้อผ้าเข้ามาสัมผัสไอน้ำได้ใกล้ขึ้นเพื่อให้ไอน้ำเข้าถึงเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น
ฟังก์ชันการดูดภายในหัวพ่นไอน้ำช่วยให้เนื้อผ้าอยู่ใกล้กับหัวพ่นไอน้ำอยู่เสมอทำให้ถือได้ถนัดยิ่งขึ้น
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